Бывшая помощница Байдена рассказала о его тайном конфликте с Камалой Харрис

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала, что во время выборов 2024 года, на которых победу одержал Дональд Трамп, между командами бывшего главы Белого дома и кандидата от демократов Камалы Харрис возник конфликт.

«Байден выбрал Харрис во многом потому, что она соответствовала «образу»: чернокожая женщина, которую можно позиционировать как будущего кандидата в президенты. Но на деле их команды никогда не ладили», — отметила она в беседе с aif.ru в среду, 8 октября.

По ее словам, в мемуарах Харрис старалась представить ситуацию так, будто ей не дали шанса и что при других обстоятельствах она могла бы одержать победу. Однако, по их мнению, это не соответствует действительности — политик утратила связь с реальностью, а Демократическая партия в целом отдалилась от простых людей.

В сентябре Камала Харрис выпустила книгу о своем поражении на выборах под названием «107 дней» — именно столько длилась ее предвыборная кампания.

В своем произведении она резко раскритиковала решение бывшего президента США Джо Байдена выдвигаться на второй срок, назвав этот шаг безрассудным. По словам Харрис, Байден и его жена Джилл приняли это решение, не посоветовавшись с ближайшими союзниками.

Кроме того, Харрис в своих мемуарах рассказала, что однопартийцы Ангелы Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, придумали ей «доводящее до слез» прозвище. По словам Харрис, Меркель, беседуя с ней, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой, пишет сайт kp.ru.

Также в книге Харрис рассказала о тяжелом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перед СВО. По ее словам, на встрече в Мюнхене она убедила украинского лидера в неизбежности конфликта с РФ, сообщает 360.ru. Она посоветовала ему «подготовить своих людей», пишет НСН.

