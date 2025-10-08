Реклама
Прямой эфир
Мир
В центре Тбилиси состоялось антиправительственное шествие
Мир
В ходе столкновения с афганскими военными погибли 58 солдат Пакистана
Происшествия
В Горловке после удара ВСУ по автобусу тяжело ранен ребенок
Мир
Вэнс заявил о готовности Трампа к разумному подходу в переговорах с Китаем
Армия
Пушилин сообщил о взятии под контроль южной части Молодецкого в ДНР
Мир
Эрдоган отметил заинтересованность «торговцев кровью» в конфликте на Украине
Мир
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор второй раз за два дня
Происшествия
В Белгородской области после атаки дрона ВСУ ранены взрослый и двое детей
Мир
Командир ВСУ заявил о необходимости призыва в армию несовершеннолетних юношей
Мир
Макрон пригрозил России расплатой в случае отказа от переговоров
Мир
В Италии сильный пожар уничтожил исторический монастырь XVII века
Армия
Средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Крымом
Мир
В МИДе рассказали о новых правилах въезда в Испанию
Мир
Вэнс допустил применение Трампом закона о восстании для порядка в США
Мир
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Вьетнама
Экономика
Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу
Общество
МЧС Москвы сообщило о сильном дожде с мокрым снегом в ночь с 12 на 13 октября

Бывшая помощница Байдена рассказала о его тайном конфликте с Камалой Харрис

Тара Рид заявила о конфликте Байдена и Харрис на выборах-2024
0
EN
Фото: Global Look Press/Melina Mara/Keystone Press Agency
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид рассказала, что во время выборов 2024 года, на которых победу одержал Дональд Трамп, между командами бывшего главы Белого дома и кандидата от демократов Камалы Харрис возник конфликт.

«Байден выбрал Харрис во многом потому, что она соответствовала «образу»: чернокожая женщина, которую можно позиционировать как будущего кандидата в президенты. Но на деле их команды никогда не ладили», — отметила она в беседе с aif.ru в среду, 8 октября.

По ее словам, в мемуарах Харрис старалась представить ситуацию так, будто ей не дали шанса и что при других обстоятельствах она могла бы одержать победу. Однако, по их мнению, это не соответствует действительности — политик утратила связь с реальностью, а Демократическая партия в целом отдалилась от простых людей.

Камала Харрис: биография, личная жизнь, отношение к России и Украине, шансы на победу
Она стала первой женщиной вице-президентом в истории США

В сентябре Камала Харрис выпустила книгу о своем поражении на выборах под названием «107 дней» — именно столько длилась ее предвыборная кампания.

В своем произведении она резко раскритиковала решение бывшего президента США Джо Байдена выдвигаться на второй срок, назвав этот шаг безрассудным. По словам Харрис, Байден и его жена Джилл приняли это решение, не посоветовавшись с ближайшими союзниками.

Кроме того, Харрис в своих мемуарах рассказала, что однопартийцы Ангелы Меркель, занимавшей пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год, придумали ей «доводящее до слез» прозвище. По словам Харрис, Меркель, беседуя с ней, произнесла на немецком название некой птицы, которая, как объяснила ей переводчица, не отличается красотой, пишет сайт kp.ru.

Также в книге Харрис рассказала о тяжелом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перед СВО. По ее словам, на встрече в Мюнхене она убедила украинского лидера в неизбежности конфликта с РФ, сообщает 360.ru. Она посоветовала ему «подготовить своих людей», пишет НСН.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025