Вольфович рассказал о развенчании западных фейков после учений «Запад-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович 8 октября заявил агентству «БелТА», что учения «Запад-2025» развенчали мифы о возможных угрозах для Европы со стороны России и РБ.

«Это развенчание тех фейков об этих учениях, которые были сформированы на Западе: что мы создаем группировки обязательно для наступления на Европу, захвата каких-то западных территорий и рубежей (которые нам априори не нужны, и об этом президент [Белоруссии Александр Лукашенко] постоянно говорит)», — подчеркнул Вольфович.

Он пояснил, что Белоруссия всегда будет защищать свою землю, которую любит и ценит, и для этого будет использовать все возможные средства. Госсекретарь совбеза РБ также обратил внимание на то, что цели и вопросы учений были отработаны.

Подняли фланги: почему НАТО нервно отреагировало на учения «Запад-2025»
Пока Москва и Минск отрабатывали оборонительные сценарии, альянс начал масштабные маневры у российской границы

Президент России Владимир Путин еще 16 сентября сообщил, что цель российско-белорусских учений «Запад-2025» является оборонительной.

До этого, 12 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что страны Евросоюза устраивают панику вокруг российско-белорусских учений «Запад-2025». Он подчеркнул, что Россия никогда не угрожала ЕС. Кроме того, он отметил, что именно Европа, будучи частью НАТО, двигалась в сторону российских границ с военной инфраструктурой.

В ночь на 12 сентября власти Польши закрыли границу с Белоруссией, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений «Запад-2025». Днем ранее заместитель главы министерства обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что власти государства планируют в течение будущих дней перебросить 40 тыс. военнослужащих на границы с РФ и Белоруссией. Он уточнил, что Варшава готовилась к учениям «Запад-2025» на протяжении нескольких месяцев.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

