Рынок каршеринга в России вырос на 16%

Российский рынок каршеринга в январе – августе 2025 года вырос на 16% год к году и составил 46,76 млрд рублей. Об этом 8 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

За этот период в Москве потребители за этот период потратили на услуги краткосрочной аренды автомобилей 45,5 млрд рублей, рост составил 17% год к году. В Подмосковье показатель вырос на 6% и составил 107,5 млн рублей.

Отмечается, что схожая динамика наблюдается на всем рынке аренды автомобилей, включая долгосрочный прокат. Емкость отрасли в целом выросла на 16% год к году, до 59 млрд рублей.

Рост объемы рынка каршеринга связан с тем, что владение автомобилем в городской среде теряет привлекательность из-за высоких расходов на эксплуатацию, таких как плата за парковку и содержание машины, объяснили опрошенные изданием эксперты. Также выросла география доступности услуги. Согласно подсчетам «Т-Банка», количество водителей каршеринга в РФ выросло с 1,2% населения в 2022 году до 2,5–3% к 2025-му.

В январе – августе 2025 года средняя стоимость аренды и шеринга автомобилей по всей стране выросла на 11% год к году, до 722 рубля, подсчитали в «Чек Индекс». В столице за этот период число чеков сократилось на 1% год к году, в Санкт-Петербурге выросло на 3%, а по РФ в целом увеличилось на 4%.

Ранее, 23 сентября, сообщалось, что летом 2025 года в каршеринге наблюдался новый тренд — россияне перешли от спонтанных поездок к осознанному планированию. Они заранее продумывают маршруты, бронируют автомобили за несколько дней и чаще выбирают длительные путешествия по стране.

До этого, 10 сентября, в компании «Ситидрайв» рассказали «Известиям», что ежемесячно количество забытых в автомобилях каршеринга вещей варьируется от 250 до 300 единиц. Обычно это документы, ключи, наушники и шапки, но есть и необычные предметы. При этом в текущем году пользователи среди прочего забывали в машинах кассовый терминал оранжевого цвета, пульт от шлагбаума, лыжные палки и даже подоконник.

