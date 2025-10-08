Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Захарова заявила о необходимости отсутствия двойных стандартов в спорте

Захарова: в спорте не должно быть двойных стандартов
0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Спорт не должен быть политизированным, в нем нет места двойным стандартам. Об этом 8 октября сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что действительно отличает спорт от других сфер <...>, — в спорте есть правила, <...> в спорте не может быть двойных стандартов. Значит, это уже не спорт. <...> Спорта без правил не бывает. Спорт двойных стандартов превращается в нечто совершенно иное», — сказала она.

Она добавила, что спорт не должен быть политизированным и правила в этой сфере должны применяться ко всем.

Парижские лекала: наши топ-спортсмены снова пропустят Олимпийские игры
Надежды на новое руководство МОК оказались тщетными, но хорошая новость всё же есть

Ранее, 24 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политизированное отношение к России в области спорта продолжается, также к стране применяют двойные стандарты.

12 сентября Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян до отбора на Олимпиаду-2026. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал, что голосование по вопросу допуска российских спортсменов к Олимпиаде было тайным.

28 августа Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не допускать нейтральных атлетов к квалификации на Олимпиаду-2026. По информации IBU, 186 из 210 олимпийских квот уже были распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026