Захарова заявила о необходимости отсутствия двойных стандартов в спорте

Спорт не должен быть политизированным, в нем нет места двойным стандартам. Об этом 8 октября сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что действительно отличает спорт от других сфер <...>, — в спорте есть правила, <...> в спорте не может быть двойных стандартов. Значит, это уже не спорт. <...> Спорта без правил не бывает. Спорт двойных стандартов превращается в нечто совершенно иное», — сказала она.

Она добавила, что спорт не должен быть политизированным и правила в этой сфере должны применяться ко всем.

Ранее, 24 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политизированное отношение к России в области спорта продолжается, также к стране применяют двойные стандарты.

12 сентября Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян до отбора на Олимпиаду-2026. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов рассказал, что голосование по вопросу допуска российских спортсменов к Олимпиаде было тайным.

28 августа Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение не допускать нейтральных атлетов к квалификации на Олимпиаду-2026. По информации IBU, 186 из 210 олимпийских квот уже были распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ