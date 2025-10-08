Тюрколог рассказал о рисках деятельности Организации тюркских государств для РФ

Государства — члены Организации тюркских государств традиционно обсуждают широкий перечень вопросов: от культурного сотрудничества до углубления экономического взаимодействия, отметил в беседе с «Известиями» младший сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

«Деятельность ОТГ вызывает опасение как новая интеграционная площадка, включающая в себя государства постсоветского пространства, в том числе государства — члены ЕАЭС. Турция формирует данный институт для увеличения своего влияния на регион, а государства-члены могут использовать ОТГ для балансирования в отношениях с другими государствами», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, при этом отсутствие быстрых результатов в деятельности ОТГ не должно расслаблять.

«Сохраняется необходимость изучения деятельности института и выработки мер по недопущению усиления ее влияния в регионе», — считает специалист.

По его словам, ряд вопросов поднимается лидерами стран не впервые.

«Президент Азербайджана призывает институционализировать военное сотрудничество, начав с совместных военных учений; президент Турции традиционно делает аспект на лингвистических вопросах, продвигая общий тюркский алфавит и модель «Большого тюркского языка», а глава Казахстана предлагает новые сферы сотрудничества в рамках ОТГ, в частности, в области кибербезопасности», — отметил тюрколог.

Как считает политолог, с одной стороны, такой перечень тем и их разнообразие демонстрируют потенциал организации и ее теоретические возможности для создания тесного взаимодействия между государствами-членами. С другой стороны, организация находится на начальном этапе своего экономического развития.

«Обсуждения развития транспортно-логистических коридоров, инвестиционных проектов, деятельности Инвестиционного фонда ОТГ не переходят в реальные действия и в область практической реализации. А уровень внутриблоковой торговли остается в районе 7%», — считает эксперт.

Специалист полагает, что экономический фактор создает серьезные вызовы для функционирования объединения.

«Руководство государств периодически акцентирует на этом свое внимание, однако отсутствие каких-либо действий демонстрирует несогласованность позиции по решению данной задачи. ОТГ в большей части концентрирует свою деятельность в социально-гуманитарной сфере: изданы единые учебники, разработан общий тюркский алфавит, прорабатываются различные конференции, форумы и т.д.», — уверен аналитик.

По его мнению, реализация проектов упирается в недостаточность финансирования и отсутствие общего взгляда на процессы.

В Азербайджане 6–7 октября прошел XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ), куда входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. В качестве наблюдателей — Туркмения, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара. Стороны договорились об углублении военного и оборонного сотрудничества. В частности, они планируют провести военные учения на территории Азербайджана в следующем году.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Ятаган в спину: Организация тюркских государств задумала учения против России

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ