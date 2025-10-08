Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Тюрколог рассказал о рисках деятельности Организации тюркских государств для РФ

Гузаеров: Турция использует ОТГ для увеличения своего влияния на регион
0
EN
Фото: x.com/Presidency of the Republic of Türkiye
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Государства — члены Организации тюркских государств традиционно обсуждают широкий перечень вопросов: от культурного сотрудничества до углубления экономического взаимодействия, отметил в беседе с «Известиями» младший сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

Коридор с видом: чего ждать от переговоров на границе Армении и Турции
В Ереване рассчитывают на выход из региональной изоляции

«Деятельность ОТГ вызывает опасение как новая интеграционная площадка, включающая в себя государства постсоветского пространства, в том числе государства — члены ЕАЭС. Турция формирует данный институт для увеличения своего влияния на регион, а государства-члены могут использовать ОТГ для балансирования в отношениях с другими государствами», — пояснил эксперт.

По мнению политолога, при этом отсутствие быстрых результатов в деятельности ОТГ не должно расслаблять.

«Сохраняется необходимость изучения деятельности института и выработки мер по недопущению усиления ее влияния в регионе», — считает специалист.

По его словам, ряд вопросов поднимается лидерами стран не впервые.

«Президент Азербайджана призывает институционализировать военное сотрудничество, начав с совместных военных учений; президент Турции традиционно делает аспект на лингвистических вопросах, продвигая общий тюркский алфавит и модель «Большого тюркского языка», а глава Казахстана предлагает новые сферы сотрудничества в рамках ОТГ, в частности, в области кибербезопасности», — отметил тюрколог.

Как считает политолог, с одной стороны, такой перечень тем и их разнообразие демонстрируют потенциал организации и ее теоретические возможности для создания тесного взаимодействия между государствами-членами. С другой стороны, организация находится на начальном этапе своего экономического развития.

«Обсуждения развития транспортно-логистических коридоров, инвестиционных проектов, деятельности Инвестиционного фонда ОТГ не переходят в реальные действия и в область практической реализации. А уровень внутриблоковой торговли остается в районе 7%», — считает эксперт.

Специалист полагает, что экономический фактор создает серьезные вызовы для функционирования объединения.

«Руководство государств периодически акцентирует на этом свое внимание, однако отсутствие каких-либо действий демонстрирует несогласованность позиции по решению данной задачи. ОТГ в большей части концентрирует свою деятельность в социально-гуманитарной сфере: изданы единые учебники, разработан общий тюркский алфавит, прорабатываются различные конференции, форумы и т.д.», — уверен аналитик.

По его мнению, реализация проектов упирается в недостаточность финансирования и отсутствие общего взгляда на процессы.

В Азербайджане 6–7 октября прошел XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ), куда входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. В качестве наблюдателей — Туркмения, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара. Стороны договорились об углублении военного и оборонного сотрудничества. В частности, они планируют провести военные учения на территории Азербайджана в следующем году.

Подробнее читайте в эксклюзивном в материале «Известий»:

Ятаган в спину: Организация тюркских государств задумала учения против России

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026