Прямой эфир
Ятаган в спину: Организация тюркских государств задумала учения против России

Их планируют провести в следующем году в Азербайджане
Фото: x.com/Presidency of the Republic of Türkiye
В Азербайджане прошел XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ), куда входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан, в качестве наблюдателей — Туркмения, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Анкара. Стороны много говорили об общих корнях, сплоченности, а также об углублении военного и оборонного сотрудничества. В частности, они планируют провести военные учения на территории Азербайджана в следующем году. Подробности — в материале «Известий».

Пять плюс

«Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая саммит, темой которого стали «Региональный мир и безопасность».

Он поблагодарил страны — члены Организации тюркских государств за помощь в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. Узбекистан в Физули построил школу имени Мирзы Улугбека, Казахстан — Центр детского творчества имени Курмангазы, Киргизия в Агдаме — школу имени Манаса. Венгрия возводит учебное заведение в Джебраиле, турецкие компании задействованы в строительстве многочисленных тоннелей, дорог и мостов.

ОТГ

XII Саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане

Фото: x.com/Presidency of the Republic of Türkiye

В этот раз лидеры в режиме онлайн заложили фундамент мечети, которую в Физули построит Туркмения. Общая площадь комплекса составит свыше гектара, высота основного купола — 30 м, а двух минаретов — по 40 м, одновременно в мечети смогут молиться 500 человек.

В ходе выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости противостоять «новой угрозе, не имеющей границ» и создать Совет по кибербезопасности для противодействия кибератакам.

Он также подчеркнул важную роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, ставшего «стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса», призвав страны — члены ОТГ модернизировать всю необходимую инфраструктуру вдоль Срединного коридора.

Помимо этого, казахский лидер предложил обсудить возможность создания специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов для применения технологий искусственного интеллекта.

Больше не культурный союз

Активнее всех выступал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал Организацию тюркских государств не только культурным объединением, но и стратегической платформой взаимодействия.

«Напряженность в мире затрагивает всех, и страны — члены ОТГ не являются исключением. Учитывая близость к зонам конфликтов, можно сказать, что наше семейное объединение подвержено этим напряженностям в большей степени, чем другие страны мира», — заявил он.

безопасность
Фото: ИЗВЕСТИЯ

По словам Эрдогана, ОТГ «готова к любой ситуации». «Мы обсуждаем многоплановое сотрудничество во всех сферах — от разведки и пограничной безопасности до киберпространства. В мире наблюдается тенденция к увеличению расходов на оборону и принятию мер по укреплению безопасности. Как ОТГ мы также предпринимаем шаги в этом направлении», — пояснил турецкий лидер.

Стороны договорились развивать сотрудничество с другими государствами и международными организациями, сделав из ОТГ «Организацию тюркских государств +», чтобы укрепить ее позиции «в качестве международного игрока».

Страны договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности. По итогам встречи была подписана Габалинская декларация, насчитывающая 121 пункт. В 13-м пункте говорилось о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркоязычных стран.

Алиев предложил партнерам провести в 2026 году военные учения на территории Азербайджана.

товарооборот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Несмотря на амбициозные инициативы, между странами существует довольно низкий внутренний товарооборот. На взаимную торговлю приходится лишь 7% от общего объема внешнеторгового оборота ОТГ, поскольку основными партнерами стран Южного Кавказа и Центральной Азии остаются Россия, Китай и другие азиатские государства.

Созданию зоны свободной торговли в рамках ОТГ препятствует несколько факторов: членство в ЕАЭС и СНГ предполагает сложное согласование тарифов, к тому же у Турции есть отдельная зона свободной торговли с Евросоюзом, что мешает формированию общей для всех интеграционной политики.

Что думают эксперты

Заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что цель ОТГ — создание турецкого, а вовсе не тюркского мира. Он подчеркнул, что на самом деле Россия — самая большая по количеству тюркских народов страна в мире.

— Мы родина тюрок. А тут окраина в лице Турции считает себя главной, а всех остальных принуждает следовать своей логике. Так, кстати, и венгры стали турками, войдя в тюркские организации. Могут и других подтянуть, обсуждали и финнов, и японцев, и монголов. Почему бы нет? Опасна и тенденция по сокращению суверенитета стран — участниц ОТГ в сфере культуры и языка. Общий искусственный алфавит, кстати, уже приняли — вопрос в том, когда будут его воплощать, — отметил тюрколог.

в неформальном саммите Организации тюркоязычных государств в Будапеште, Венгрия, 21 мая 2025 г.

Неформальный саммит Организации тюркоязычных государств в Будапеште, Венгрия, 21 мая 2025 г.

Фото: Global Look Press/Turkish presidency

Политолог напомнил, что впервые слова об обороне появились в Будапештской декларации, подписанной по итогам неформального саммита ОТГ в венгерской столице, который прошел в мае этого года.

— Сейчас Эрдоган доволен: у него успешно строится туркоцентричная система, где Турция будет на коне в виде тюрок Закавказья и Средней Азии. Страны ОТГ договорились развивать сотрудничество в сфере оборонной промышленности, объявлено о подготовке совместных учений. Видимо — по турецким стандартам НАТО. А как всё происходящее будет соотноситься с ОДКБ и ЕАЭС? Боюсь, никак. И главный вопрос — против кого страны будут тренироваться? — подытожил аналитик.

Государства — члены Организации тюркских государств традиционно обсуждают широкий перечень вопросов от культурного сотрудничества до углубления экономического взаимодействия, отметил в беседе с «Известиями» младший сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

— При этом ряд вопросов поднимается лидерами стран не впервые: президент Азербайджана призывает институционализировать военное сотрудничество, начав с совместных военных учений; президент Турции традиционно делает акцент на лингвистических вопросах, продвигая общий тюркский алфавит и модель «большого тюркского языка», а глава Казахстана предлагает новые сферы сотрудничества в рамках ОТГ, в частности, в области кибербезопасности, — отметил тюрколог.

экономика
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak

По мнению политолога, с одной стороны, такой перечень тем и их разнообразие демонстрируют потенциал организации и ее теоретические возможности для создания тесного взаимодействия между государствами-членами. С другой стороны, организация находится на начальном этапе своего экономического развития.

— Обсуждения развития транспортно-логистических коридоров, инвестиционных проектов, деятельности Инвестиционного фонда ОТГ не переходят в реальные действия и в область практической реализации. А уровень внутриблоковой торговли остается в районе 7%, — считает эксперт.

Специалист полагает, что экономический фактор создает серьезные вызовы для функционирования объединения.

— Руководство государств периодически акцентирует на этом внимание, однако отсутствие каких-либо действий демонстрирует несогласованность позиций по решению данной задачи. ОТГ в большей части концентрирует свою деятельность в социально-гуманитарной сфере: изданы единые учебники, разработан общий тюркский алфавит, прорабатываются различные конференции, форумы и т.д., — уверен аналитик.

школа в турции
Фото: Global Look Press/Diego Cupolo

Гузаеров добавил, что и здесь реализация проектов упирается в недостаточность финансирования и отсутствие общего взгляда на процессы.

— Деятельность ОТГ вызывает опасение как новая интеграционная площадка, включающая в себя государства постсоветского пространства, в том числе государства — члены ЕАЭС. Турция формирует данный институт для увеличения своего влияния на регион, а государства-члены могут использовать ОТГ для балансирования в отношениях с другими государствами, — пояснил эксперт.

По мнению политолога, при этом отсутствие быстрых результатов в деятельности ОТГ не должно расслаблять.

— Сохраняется необходимость изучения деятельности института и выработки мер по недопущению усиления ее влияния в регионе, — резюмировал специалист.

Прямой эфир