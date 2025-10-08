Дело бремени: арестованы счета бизнес-партнера бывшего судьи ВС

Останкинский райсуд Москвы 8 октября арестовал денежные счета бизнесмена Андрея Марченко — делового партнера бывшего судьи ВС, председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Это итоги первого заседания по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять активы общей стоимостью 9 млрд рублей, якобы принадлежащие бывшему судье. Марченко и Момотов были партнерами по бизнесу с 2007 года. В тот момент он еще не был судьей, но когда получил этот статус, продолжил заниматься бизнесом, переоформив его на номинальных владельцев, полагает Генпрокуратура. Например, часть собственности он переписал на престарелую мать. Кроме того, прокуроры считают, что в сети отелей, принадлежащих Марченко и Момотову, процветала проституция, а бывший судья использовал свой статус, чтобы прикрывать этот бизнес. Подробности дела — в материале «Известий».

В чем подозревают Виктора Момотова

В Останкинском суде Москвы 8 октября прошло первое заседание по иску Генпрокуратуры против экс-судьи Верховного суда, председателя Совета судей РФ Виктора Момотова и еще 22 лиц, аффилированных с ним. По версии надзорного ведомства, бывший судья, несмотря на свой статус, занимался предпринимательской деятельностью — активно участвовал в гостиничном бизнесе в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях. Активы Момотова оцениваются в 9 млрд рублей — их Генпрокуратура и потребовала изъять, подав иск 23 сентября 2025 года.

Виктор Момотов Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Более того, в ведомстве настаивают, что именно судейский статус помогал Виктору Момотову реализовывать свои бизнес-интересы.

Согласно материалам дела, сотрудничество Момотова и краснодарского предпринимателя Андрея Марченко началось еще в 2007 году — с покупки здания в Краснодаре под отель «Marton Пашковский». Тогда партнеры приобрели объект в равных долях. Став судьей Верховного суда в 2010 году, Момотов переоформил долю на свою мать 1935 года рождения. При этом женщина сменила фамилию с Момотовой на Ларянову. Генпрокуратура указала, что в силу возраста и отсутствия знаний и опыта женщина не могла управлять гостиницей, поэтому ведомство считает смену собственника номинальной.

— Момотов решил использовать свой статус и неприкосновенность для прикрывания своих активов, — заявил в ходе заседания прокурор. — Прикрывать было что. Это не только гостиницы, но и противоправная деятельность, а именно [организация] оказания интим-услуг, почасовых комнат и саун.

Кроме того, судья использовал свое служебное положение, чтобы развивать личный бизнес, отмечается в материалах дела. Момотов якобы взаимодействовал с лидерами ОПГ «Покровские» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым — сейчас они объявлены в международный розыск по делу об организации преступного сообщества и покушении на мошенничество. Как полагает надзорное ведомство, они сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

За помощь «Покровским» Момотов и Марченко, по данным прокуратуры, в 2010 году получили в Ростове-на-Дону земельные участки и два нежилых здания, на месте которых возвели десятиэтажную гостиницу «Marton Седова». Доля в ней была оформлена на мать судьи, а потом номинально перерегистрирована на его партнера.

— Гостиницы возводились на участках, которые изымались из муниципальной собственности, а сами отели возводились с нарушением в том числе пожарной безопасности, — подчеркнул прокурор. — Момотов использовал свое покровительство для принятия необходимых судебных актов.

Позже, по данным истца, судья решил оформлять принадлежащую ему собственность на Марченко либо на доверенных лиц из его окружения. При этом фактически ответчики продолжили владеть и управлять имущественным комплексом совместно, утверждает прокуратура.

Всего на Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости — гостиницы, банные комплексы и кальянные. Экс-судья и предприниматель создали сеть из 40 бизнес-отелей Marton на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы. При этом гостиницы были введены в эксплуатацию под видом индивидуальных жилых домов и с нарушением целевого назначения участков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Также из материалов дела следует, что в 2018–2019 годах Момотов и Марченко инициировали судебные разбирательства и взыскали с бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору. Они получили компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле Марченко не принадлежал и не мог эксплуатироваться по назначению.

Что решил суд

Назначению Момотова на должность судьи Верховного суда способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, заявили в прокуратуре. По словам представителя надзорного ведомства, на момент назначения у Момотова не было опыта работы в судебной системе или правоохранительных органах. Впоследствии Момотов оказывал покровительство Чернову.

В августе 2025 года Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры конфисковал у Чернова активы на сумму около 13 млрд рублей, включая 25 земельных участков, 19 коммерческих зданий, 18 офисных помещений, 12 квартир и 13 машино-мест. Всего в федеральную собственность было обращено 87 объектов недвижимости.

На заседании суда Виктор Момотов рассказал, что это Марченко обратился к нему с предложением купить недостроенное здание, которое затем предполагалось достроить.

Виктор Момотов Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Я вложил 2 млн рублей, это были мои накопленные средства, так как я получал хорошие деньги, — сказал экс-судья. — Марченко достроил объект и, будучи отельером, открыл мини-отель. Я получил долю, которую подарил своей матери, которую, в свою очередь, выкупил Марченко. С 2018 года моя мать — не собственник. Я никогда не занимался предпринимательской деятельностью.

По его словам, «в материалах дела нет доказательств того, что он занимался покровительством».

— Законы я не нарушал и не занимался обогащением. К имуществу Марченко я не имею никакого отношения, — заявил Момотов. — Этот иск стал просто ударом, в том числе по состоянию здоровья. Это удар просто, перечеркнута моя жизнь.

Генпрокуратура также полагает, что Момотов и Марченко уклонялись от уплаты налогов. Ущерб составил 500 млн рублей, заявил прокурор в ходе заседания.

— Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб до сих пор не погашен, — заявил прокурор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Итогом первого заседания стал арест всех денежных счетов Марченко, сообщила «Известиям» его представитель Гаянэ Арутюнян. Незадолго до этого, 30 сентября, Октябрьский суд Краснодара отправил Марченко под арест по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил «Известиям» его адвокат Иван Дворовенко.

— Надеемся на перерыв на несколько дней для изучения дополнительных материалов, а также для возможности заключения мирового соглашения, — заявил на заседании адвокат Момотова Никита Филиппов.

Следующее заседание должно состоятся 10 октября 2025 года.

Что грозит Виктору Момотову

Случай с Виктором Момотовым привлекает внимание из-за масштаба предъявленных требований, отметил юрист юридической компании «Протектор» Тимур Акмалов. Эксперт напомнил, что дела против судей обладают рядом специфических черт.

— Часто вопросы финансов и имущества рассматриваются особенно тщательно, так как судьи по закону не должны иметь существенных необоснованных источников дохода, — сказал он. — Доходы судей, даже на высокой должности, не позволяют легально накопить состояние в 9 млрд рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Особенность дел, где фигурируют судьи, в том, что существует двойной контур гарантий статуса и ответственности, сказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— С одной стороны, дисциплинарные и кадровые вопросы решаются через квалификационные органы и Момотов уже в отставке, сохраняя часть гарантий статуса судьи в отставке, — сказал он. — С другой — антикоррупционный гражданский иск возможен независимо от наличия уголовного дела и направлен именно на имущественный результат: показать несоответствие расходов законным доходам и изъять активы, в том числе оформленные на аффилированных лиц, если будет доказан их фактический контроль ответчиком.

Закон прямо запрещает судье предпринимательство и участие в управлении хозяйствующими субъектами, поэтому любая значительная имущественная масса, возникающая через «доверенных лиц» или партнеров, закономерно вызывает вопросы и становится фокусом иска, добавил Алексей Гавришев.

— Схема часто типична для громких антикоррупционных споров: сеть объектов, формально записанных на третьих лиц, и тезис о фактическом контроле — похожие конструкции мы видели в недавних делах об изъятии крупных пакетов недвижимости и активов у других публичных фигурантов, — сказал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Под словом «коррупция» в случае Момотова понимается «прямое влияние на некоторые решения судов посредством давления с вышестоящего уровня в его лице», отметил Тимур Акмалов. В таких решениях заинтересованы не только субъекты бизнеса России, но и должностные лица.

— Лица, на которых оформляются сами бизнесы и проводятся какие-либо операции по счетам, достаточно сильно укрываются субъектами преступной деятельности, — отметил он. — В конкретном случае обнаружить такие криминальные элементы бывает довольно сложно даже надзорному органу.

В будущем при появлении достаточных доказательств возможно возбуждение уголовных дел по коррупционным составам, отмечают эксперты. В качестве наказания Момотову грозят штрафы, уголовное наказание, лишение права занимать определенные должности, реальное лишение свободы на срок до 18 лет.