Киевские власти разозлило заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно стали причиной начала специальной военной операции РФ, саботировав попытку решения конфликта в 2021 году. Об этом 8 октября сообщила газета Politico.

Недовольство словами немецкого политика выразил неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — отметил представитель Украины.

Меркель 6 октября в интервью венгерскому порталу Partizán заявила, что в 2021 году Франция и ФРГ предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, однако страны Балтии и Польша их не поддержали. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал слова Меркель наглыми и абсолютно неверными.

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, комментируя слова Меркель, 7 октября назвал экс-канцлера самым вредоносным политиком для Европы. По его словам, она продолжает оказывать влияние на политику, даже находясь на пенсии. Член эстонской Партии реформ, депутат Ээрик-Нийлес Кросс тогда же высказался, что бывший канцлер не осознает совершенных ею за все годы пребывания у власти «ошибок».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после заявления экс-канцлера ФРГ заявил, что Евросоюз и Брюссель являются заложниками «оголтелой политики» Варшавы и стран Прибалтики.

