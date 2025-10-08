Реклама
Захарова прокомментировала заявления Меркель о саботаже переговоров ЕС и России

Захарова: к Меркель есть большой список вопросов, которые нужно адресовать ей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Щербак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 октября ответила на вопрос «Известий» по поводу заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о саботаже переговоров между Евросоюзом (ЕС) и РФ.

По ее словам, подобные вопросы стоит адресовать самой Меркель и другим западным политикам. Захарова подчеркнула, что многие из них предпочитают хранить молчание, когда нужно действовать, а своими откровениями делятся лишь спустя время — в интервью и мемуарах.

«Ведь вы посмотрите, как интересно, как у них удивительным образом всё это сочетается. С одной стороны, они чуть ли мемуары не начинают писать. <...> С другой стороны, важнейшие для принятия решений, для возможности избежать эскалации или открытой фазы конфликта факты умалчиваются. Это прекрасный вопрос», — сказала Захарова.

Представитель российского МИДа добавила, что существует «огромный список вопросов» к Меркель, на которые хочется получить ответ.

За чужой щит: Украина пытается втянуть всё больше стран в конфликт с РФ
Предложение Зеленского российские власти назвали опасной провокацией

Меркель 6 октября заявила, что в 2021 году выступила с инициативой о новом формате диалога между ЕС и Россией для разрешения украинского конфликта, однако против идеи выступили Польша и прибалтийские страны и это могло стать косвенной причиной усугубления кризиса и принятия решения о проведении СВО. По ее словам, Польша и Прибалтика опасались, что ЕС не сможет разработать общую политику по диалогу с РФ.

Позднее, 7 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз и Брюссель являются заложниками «оголтелой политики» Варшавы и стран Прибалтики. Он также согласился со словами Меркель, которая заявила, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало специальной военной операции (СВО).

