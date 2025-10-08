Реклама
Прямой эфир
Авто
Электрические Lada Largus начнут использовать в «Мосгортрансе»
Мир
Bloomberg сообщило о рекордном с 2024 года падении иены по отношению к доллару
Мир
На Украине сообщили о почти полном блэкауте в Киеве
Армия
Силы ПВО за пять часов уничтожили 40 дронов ВСУ над регионами России
Общество
Массажист назвал способы восстановить организм после праздников
Мир
В МИД РФ решительно осудили внешнее вмешательство в ситуацию в Иране
Общество
Издательство Popcorn Books объявило о закрытии
Мир
Сестра Ким Чен Ына потребовала от Сеула извинений и отвергла улучшение отношений
Общество
Священник рассказал о старинной традиции на удачу в старый Новый год
Общество
Центральный аппарат СК будет расследовать дело о гибели младенцев в Новокузнецке
Общество
Красногорский суд оштрафовал комика Гудкова за возбуждение ненависти
Мир
В ЕК сообщили о разработке новых санкций против Ирана за борьбу с беспорядками
Пресс-релизы
Мишустин вручил премии правительства РФ сотрудникам «Вечерней Москвы»
Мир
Израильские танки открыли огонь по патрулю испанских миротворцев на юге Ливана
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Bloomberg сообщило об угрозе отношениям США и Китая из-за пошлин
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В Генпрокуратуре оценили ущерб от теракта против генерала Кириллова

ГП: материальный ущерб от теракта против Кириллова составил свыше 3,3 млн рублей
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате теракта в Москве, в котором погиб генерал-лейтенант армии России (ВС РФ) Игорь Кириллов, был нанесен ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму более 3,3 млн рублей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«В результате этого военнослужащие (Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. — Ред.) погибли на месте, причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей», — говорится на сайте.

Отмечается, что теракт в столице был проведен с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти РФ.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. При этом в настоящее время расследование дела в отношении некоторых соучастников происшествия продолжается.

Теракт трусости: кому выгодно убийство генерала Игоря Кириллова
Начальник войск РХБЗ расследовал деятельность западных биолабораторий на Украине и планы Киева по созданию «грязной» бомбы

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России завершил расследование теракта, в котором погиб Кириллов, дело направлено в суд. Следствие установило, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве. 20 сентября потерпевшими по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова признаны 11 человек. Всего установлены пять фигурантов дела, среди них — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян. Последним фигурантом является гражданин Украины Андрей Гедзик.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026