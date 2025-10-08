В Генпрокуратуре оценили ущерб от теракта против генерала Кириллова

В результате теракта в Москве, в котором погиб генерал-лейтенант армии России (ВС РФ) Игорь Кириллов, был нанесен ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму более 3,3 млн рублей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«В результате этого военнослужащие (Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. — Ред.) погибли на месте, причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей», — говорится на сайте.

Отмечается, что теракт в столице был проведен с целью устрашения населения и дестабилизации органов государственной власти РФ.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. При этом в настоящее время расследование дела в отношении некоторых соучастников происшествия продолжается.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России завершил расследование теракта, в котором погиб Кириллов, дело направлено в суд. Следствие установило, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве. 20 сентября потерпевшими по уголовному делу об убийстве генерала Кириллова признаны 11 человек. Всего установлены пять фигурантов дела, среди них — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев, Рамазан Падиев и Роберт Сафарян. Последним фигурантом является гражданин Украины Андрей Гедзик.

