В МИД РФ сообщили о новых доказательствах сотрудничества Киева с террористами Африки
У Москвы появляются новые доказательства того, что киевский режим открыто поддерживает террористические группировки Сахаро-Сахельского региона Африки. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Кроме того, ведомство обладает фактами, подтверждающими, что Украина сотрудничает с правительством национального единства Ливии при организации терактов в стране Сахеля, включая Нигер.
«Появляются всë новые свидетельства поддержки режимом [президента Украины Владимира] Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки. Силовой блок правительства национального единства Ливии при посредничестве Британии наладил взаимодействие с украинскими боевиками, включающее поставки киевским режимом ударных беспилотников», — заявила Захарова на брифинге.
В августе источник «Известий» рассказал, что Украина расширяет поддержку террористических исламистских группировок в странах Африки, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах — партнерах России. В частности, отмечалось, что был зафиксирован первый факт передачи партии беспилотников угандийской исламистской группировке «Альянс демократических сил» (ADF).
До этого, 5 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Мали после публикаций о помощи террористам со стороны Украины заявил, что внешние силы оказывают поддержку террористическим группировкам. СМИ сообщали, что Главное управление разведки (ГУР) Украины может быть причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали. Уточнялось, что Киев поставлял боевикам FPV-дроны через Мавританию.
