Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

В МИД РФ сообщили о новых доказательствах сотрудничества Киева с террористами Африки

Захарова: у РФ есть доказательства поддержки Киевом террористов в Африке
У Москвы появляются новые доказательства того, что киевский режим открыто поддерживает террористические группировки Сахаро-Сахельского региона Африки. Об этом 8 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, ведомство обладает фактами, подтверждающими, что Украина сотрудничает с правительством национального единства Ливии при организации терактов в стране Сахеля, включая Нигер.

«Появляются всë новые свидетельства поддержки режимом [президента Украины Владимира] Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки. Силовой блок правительства национального единства Ливии при посредничестве Британии наладил взаимодействие с украинскими боевиками, включающее поставки киевским режимом ударных беспилотников», — заявила Захарова на брифинге.

Эскорт войны: Украина наращивает поддержку террористов в Африке
Как киевский режим расширяет географию поставок дронов и операторов БПЛА для исламистских группировок

В августе источник «Известий» рассказал, что Украина расширяет поддержку террористических исламистских группировок в странах Африки, чтобы дестабилизировать ситуацию в странах — партнерах России. В частности, отмечалось, что был зафиксирован первый факт передачи партии беспилотников угандийской исламистской группировке «Альянс демократических сил» (ADF).

До этого, 5 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Мали после публикаций о помощи террористам со стороны Украины заявил, что внешние силы оказывают поддержку террористическим группировкам. СМИ сообщали, что Главное управление разведки (ГУР) Украины может быть причастно к подготовке и поддержке террористов в Мали. Уточнялось, что Киев поставлял боевикам FPV-дроны через Мавританию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

