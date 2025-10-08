В Калининградском зоопарке прошли учения по ловле тигра

В Калининградском зоопарке прошли необычные учения, цель которых — отточить навыки поимки тигра в случае чрезвычайной ситуации. Об этом 8 октября рассказали в Telegram-канале учреждения.

«Тигра с утра ловили. Резвый на этот раз попался! Так сразу и не догонишь», — говорится в сообщении.

Как отметили в зоопарке, за этим процессом скрывается серьезная подготовка. В экстренных ситуациях важно, чтобы все сотрудники действовали слаженно и четко, что требует множества тренировок. Уточняется, что в таких мероприятиях участвуют не только ветеринарные врачи, но и охрана, кассиры, сотрудники, отвечающие за эвакуацию посетителей и координацию действий.

Особое внимание уделяется обучению тех, кто непосредственно работает с животным. Врачам и водителям предстоит аккуратно подъехать к тигру, усыпить его с помощью снотворного дротика и вернуть в его вольер.

30 сентября сообщалось о побеге индийского калао из Ленинградского зоопарка. Отмечалось, что непредвиденный инцидент произошел во время перевода животных на зимнее место жительства. Тогда калао улетел в направлении Александровского парка. Позже, 3 октября, стало известно о поимке животного.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ