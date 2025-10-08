Эксперт указал на рост доверия инвесторов благодаря золотовалютным резервам РФ

Рост российских золотовалютных резервов свидетельствует об экономической устойчивости государства и повышает доверие инвесторов. Об этом 8 октября «Известиям» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Согласно данным Центробанка, международные золотовалютные резервы РФ к 1 октября выросли до рекордной отметки в $713,3 млрд. Основным фактором увеличения стоимости стал рост цены монетарного золота в резервах на $27,2 млрд, до $282,2 млрд.

«Это расширяет возможности притока инвестиций и характеризует страну как экономически устойчивого агента. Риски, связанные с дефолтом, минимальны, и так же минимальны риски, связанные с колебанием курса национальной валюты по отношению к другим валютам», — объяснил эксперт.

Сафонов напомнил, что золото само по себе является ценным ресурсом, из-за чего имеет очень высокую ликвидность. Он подчеркнул, что в текущих геополитических и макроэкономических условиях ставка на драгметалл абсолютно оправданна.

«Нельзя запретить оборот золота. Оно используется не только в рамках торговли, золото необходимо для производства компонентов электронной промышленности. Поэтому наложить санкции на золото невозможно», — резюмировал политолог.

В этот же день стало известно, что золотовалютные российские резервы к 1 октября выросли до рекордной отметки в $713,3 млрд.

