Полиция Украины заподозрила мэра Вышгорода в растрате $160 тыс. бюджетных денег

Мэра Вышгорода заподозрили в растрате $160 тыс бюджетных денег
Фото: x.com
Мэру Вышгорода Алексею Момоту предъявлено обвинение в растрате более 6,6 млн гривен (около $160 тыс.) бюджетных средств. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе полиции Украины.

«Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение в растрате более 6,6 млн гривен. Речь идет о завладении средствами при закупке двух экскаваторов по прямым договорам и выполнении работ по текущему ремонту отстойника дождевой канализации на одной из улиц города», — написали в Telegram-канале ведомства.

По информации ведомства, стоимость экскаваторов была искусственно завышена, а в акты выполненных работ по ремонту отстойника были внесены фиктивные данные.

Взятки сладки: на Украине растет число коррупционных скандалов
При этом в стране стремительно падает уровень жизни и растет недовольство населения

Ранее, 18 сентября, в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК) сообщили, что у родственников бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова нашли восемь квартир и вилл в США. В ответе на запрос ЦПК в СНБО заявили, что раскрытие подобных данных может представлять угрозу для безопасности семьи Умерова, особенно несовершеннолетних детей.

19 сентября депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью «Известиям» заявил, что чиновники на Украине ведут двойную жизнь и используют свою родину исключительно как «дойную корову». По словам депутата, у Украины существует множество проблем на фронте и с обеспечением армии, в то время как у бывшего министра обороны страны Рустема Умерова находят дорогостоящую недвижимость за границей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

