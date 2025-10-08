Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске

Открытое горение на торгово-производственном складе ликвидировано в Новосибирске. Об этом сообщила 8 октября пресс-служба МЧС России.

Уточняется, что в настоящее время специалисты проводят разбор и проливку сгоревших конструкций.

Как отмечает пресс-служба ведомства, на месте происшествия задействованы до 100 человек и 28 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

О возгорании на складе на площади 2 тыс. кв. м стало известно ранее в этот же день. Уточнялось, что обрушилась кровля здания. При этом пожарные успешно предотвратили распространение огня на соседнее здание.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ