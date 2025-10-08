«Электронный паспорт» сообщил об устранении технического сбоя

Причина технического сбоя, которая повлекла автоматическое присвоение статуса «аннулированный» электронным паспортам транспортных средств (ЭПТС), установлена и устранена. Об этом администратор системы «Электронный паспорт» сообщил 8 октября.

Технический сбой произошел при передаче сведений посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), отмечается в сообщении. Статусы паспортов транспортных средств восстановлены.

В компании подчеркнули, что эта ситуация никак не связана со взломом или несанкционированным доступом к системам электронных паспортов.

Ранее в этом день Telegram-каналы сообщили, что на сайте электронных ПТС произошел масштабный сбой и оформленные после 18 сентября документы аннулировались. Позже в МВД России заявили, что информационные системы, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме.

3 октября стало известно, что по итогам сентября 2025 года в Россию было ввезено из-за рубежа 48,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом (14% к сентябрю прошлого года). Это самый высокий показатель не только в этом году, но и за все предыдущие.

