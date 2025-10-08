«Электронный паспорт» сообщил об устранении технического сбоя

Реклама
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Причина технического сбоя, которая повлекла автоматическое присвоение статуса «аннулированный» электронным паспортам транспортных средств (ЭПТС), установлена и устранена. Об этом администратор системы «Электронный паспорт» сообщил 8 октября.

Технический сбой произошел при передаче сведений посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), отмечается в сообщении. Статусы паспортов транспортных средств восстановлены.

В компании подчеркнули, что эта ситуация никак не связана со взломом или несанкционированным доступом к системам электронных паспортов.

Ранее в этом день Telegram-каналы сообщили, что на сайте электронных ПТС произошел масштабный сбой и оформленные после 18 сентября документы аннулировались. Позже в МВД России заявили, что информационные системы, задействованные в процессе регистрации транспортных средств, работают в штатном режиме.

Попали под утиль: кому придется доплатить за растаможку приобретенных машин
Повышение утильсбора приведет к миллионным издержкам для автовладельцев

3 октября стало известно, что по итогам сентября 2025 года в Россию было ввезено из-за рубежа 48,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом (14% к сентябрю прошлого года). Это самый высокий показатель не только в этом году, но и за все предыдущие.

