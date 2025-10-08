Реклама
Археологи представили новые данные о жизни первых земледельцев в мире

Science X: зубы древних людей раскрыли, как формировались первые сообщества
Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
Археологи представили новые данные о жизни первых земледельцев мира, исследовав зубы, найденные в древних поселениях в современной Сирии. Об этом сообщили в журнале Science X.

Команда исследователей проанализировала изотопный состав стронция и кислорода в зубной эмали 71 человека, которые жили между 11 600 и 7500 лет назад — на протяжении всего неолита. Полученные данные позволили установить, где именно вырос каждый из людей: на месте или в другом регионе, что помогло восстановить невидимые ранее миграционные связи между ранними земледельческими сообществами.

Археологи зафиксировали, что большинство жителей оставались на одном месте, формируя устойчивые общины. Это подтверждается не только химическими анализами, но и характером погребальных обрядов — людей хоронили вблизи их жилищ, а иногда прямо под полом домов.

Однако к концу неолитического периода исследователи заметили любопытную тенденцию: женщины чаще мужчин покидали родные поселения. Ученые связывают это с распространением патрилокальных традиций, когда женщины переезжали в другие деревни для заключения браков, тогда как мужчины оставались на родине. По мнению археологов, такие перемещения могли служить биологической цели — предотвращению близкородственных связей.

Интересно, что мигранты — как женщины, так и мужчины — получали по смерти то же отношение, что и местные жители. Их хоронили в одинаковых позах и с теми же обрядами. Некоторые погребения объединяли людей из разных мест происхождения, что говорит о высокой степени социальной интеграции и открытости древних сообществ.

Исследование показывает, что мобильность не означала изоляцию. Напротив, неолитические деревни принимали новых членов, включая их в жизнь сообщества на равных. Как отмечают авторы статьи, эти находки меняют наше понимание становления первых земледельческих культур: уже в самом начале человеческой оседлости существовали механизмы социальной гибкости, равенства и включенности.

В журнале Science Daily сообщили, что археологи из Университета Саутгемптона установили, что одно из величайших святилищ Египта возникло на острове, окруженном древними разливами Нила. Открытие проливает свет на то, как храмовый комплекс постепенно превращался в религиозный центр Древнего Египта и, возможно, был связан с мифом о сотворении мира.

