Врач рассказала о причинах и рисках низкого артериального давления

Диброва: гипотиреоз, опухоли головного мозга приводят к снижению давления
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
Врач компании Bioniq Дарья Диброва рассказала 9 октября «Известиям» о причинах и рисках низкого артериального давления (АД), а также о способах его коррекции и профилактики.

«Гипотиреоз (недостаточность функции щитовидной железы), надпочечниковая недостаточность, анемия любого генеза, опухоли головного мозга, нарушение регуляции гормонов ренина/альдостерона, длительное обезвоживание могут привести к стойкому снижению АД. Если мы говорим о внезапном падении артериального давления, то здесь необходимо исключать острые жизнеугрожающие состояния — инфаркт, инсульт, тромбоэмболию, нарушение ритма сердца, массивную кровопотерю, аллергические реакции немедленного типа по типу отека Квинке», — сказала специалист.

По ее словам, среди людей, склонных к ортостатической гипотензии (резкому падению давления при изменении положения тела), есть спортсмены и люди с дефицитом массы тела или высоким ростом. В таких случаях падение давления часто сопровождается головокружением и слабостью.

К основным симптомам низкого АД относятся слабость, сонливость, головокружение, низкая толерантность к физическим нагрузкам и тяга к соленой пище и кофеинсодержащим напиткам. Для нормализации состояния в домашних условиях следует уложить человека с приподнятыми ногами, обеспечить доступ свежего воздуха и дать выпить крепкий сладкий чай. Также следует обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать ошибок в самодиагностике и не навредить.

Кроме того, Диброва рекомендует контролировать АД ежедневно, особенно перед физической активностью или вождением автомобиля. В случае плохого самочувствия в день тренировки стоит выбрать менее интенсивные виды упражнений, такие как растяжка или суставная гимнастика.

Магия чисел: как высокое давление разрушает здоровье
Врачи рассказали, какие причины доводят людей до артериальной гипертензии и что делать, если приступ застал врасплох

Главврач отделения кардиологии больницы Танду при Медицинском университете Военно-воздушных сил (ВВС) Ли Янь 30 сентября сообщил о наблюдаемом в мире росте частоты клапанных заболеваний у людей старше 70 лет. По его словам, для улучшения здоровья сердца необходимо знать основные факторы риска, это в том числе пожилой возраст или наследственная предрасположенность. Также специалист призвал уделять внимание контролю артериального давления, гиперлипидемии и уровню сахара в крови.

