В Новосибирске загорелся торгово-производственный склад на 2 тыс. кв. м
В Новосибирске загорелся торгово-производственный склад на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба МЧС России.
«Горит торгово-производственный склад. Пожар локализован на 2 тыс. квадратов», — указано в Telegram-канале ведомства.
Там добавили, что в результате возгорания обрушилась кровля здания. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, пожарные успешно предотвратили распространение огня на соседнее здание.
В настоящее время для ликвидации пожара были привлечены более 70 специалистов и 23 единицы техники.
Накануне сообщилось, что в Москве на улице Большой Очаковской произошел пожар. Возгорание началось на крыше пристройки к жилому зданию. Сведений о пострадавших не поступало.
