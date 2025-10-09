Ненастоящий полковник: как мошенники спекулируют на теме военных наград

Мошенники стали рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении — об этом предупредили в МВД. Используя фальшивые документы, злоумышленники под видом уточнения данных пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить другую информацию. Подробности о том, как мошенники спекулируют на теме военных наград, чем опасны подобные схемы и как защититься от них, читайте в материале «Известий»

Что известно о схемах мошенников с военными наградами

О том, что мошенники стали рассылать военнослужащим фиктивные приказы о награждении от имени от сотрудников штабов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

« Злоумышленники, представляясь сотрудниками штабов, рассылают военнослужащим фиктивные приказы о награждении. Под видом «уточнения данных» или «заполнения документов» они пытаются выявить должностных лиц батальонов, полков, бригад и дивизий, а также получить иную информацию», — рассказали в УБК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В управлении отметили, что диалоги с неизвестными в мессенджерах всегда сопряжены с рисками. Они могут обернуться распространением вредоносного программного обеспечения (ВПО), фишингом — кражей паролей, документов и контактов, а также к сбору персональной и, что опаснее всего, служебной информации. «Любая утечка служебных данных может обернуться последствиями не только для отдельного человека, но и для целого подразделения», — подчеркнули в УБК.

Чем тематика награждений военных интересна мошенникам

Награждение военнослужащих вызывает высокий общественный отклик и доверие: люди, получающие сообщения о наградах или социальных выплатах, чаще всего воспринимают их как официальные и не подвергают сомнению, говорит в беседе с «Известиями» руководитель группы защиты бренда Angara MTDR Мария Михайлова.

— Это особенно актуально, если такая информация поступает на фоне активной государственной поддержки военнослужащих, ветеранов и их семей, — отмечает специалист. — Мошенники отслеживают новостную повестку и используют ее для создания своих обманных схем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Под предлогом «уточнения данных» злоумышленники собирают персональные сведения, сведения о подразделении, контакты командиров и сослуживцев , дополняет руководитель направления в компании «Информзащита», специалист по ИИ Наталья Абрамова. Эти данные часто становятся основой для целевых атак и фишинга с использованием техники fake boss — подмены руководителя.

Какие схемы мошенников против военных встречались ранее

В 2025 году эксперты Angara MTDR неоднократно сталкивались с различными сценариями мошенников, которые использовали в своих целях тематику Великой Отечественной войны, специальной военной операции (СВО) и других боевых действий, рассказывает Мария Михайлова.

— В частности, фиксировалось распространение банковских троянов под видом баз данных для поиска пропавших без вести, мошеннические схемы с выплатами и социальной помощью военнослужащим, ветеранам и их семьям, а также мошеннические схемы под видом отчислений на СВО , — говорит собеседница «Известий».

Кроме того, злоумышленники нередко используют звонки с требованием «оплатить оформление» несуществующих наград или выплат, а также фишинг под видом соцслужб и сбора средств на фальшивые памятники и ветеранские организации , дополняет руководитель департамента киберразведки компании «Бастион» Константин Ларин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Впрочем, не стоит забывать и о традиционных мошеннических схемах, нацеленных на военнослужащих и их родственников, отмечает эксперт. Один из примеров — схема «Безопасный счет», когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или госорганов, убеждают перевести средства на «специальный защищенный счет» для их сохранности . На деле эти деньги поступают на счета мошенников, после чего вернуть их практически невозможно.

— Все эти схемы базируются на социальной инженерии и эмоциональном воздействии, — подчеркивает Наталья Абрамова.

Какие схемы мошенников против военных могут появиться в 2025 году

В своих новых сценариях злоумышленники могут создавать «официальных» Telegram-ботов для получения наград , говорит в беседе с «Известиями» Мария Михайлова. Эти боты могут собирать личные данные «для оформления документов» или запрашивать «комиссию за отправку награды».

— Также возможно создание дипфейков, имитирующих представителей благотворительных организаций , что придаст дополнительную убедительность звонкам или рассылкам мошенников, — прогнозирует эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В плане атак мошенников на военнослужащих, как и в других направлениях мошенничества, ожидается учащение использования deepfake-звонков от «командиров», компрометация реальных аккаунтов военнослужащих и другие формы целенаправленного вмешательства, дополняет Константин Ларин.

По мнению специалиста, схемы будут становиться всё более изощренными и технологичными, нацеливаясь на обход стандартных механизмов проверки и фильтров доверия с целью снижения настороженности и побуждения к поспешным решениям. В свою очередь, Наталья Абрамова отмечает, что одним из инструментов мошенников могут стать поддельные документы, созданные нейросетями: фальшивые приказы и удостоверения с реалистичными печатями и подписями.

— Среди других возможных угроз — фишинговые QR-коды в фейковых приказах о награждении, сканирование которых приведет к установке шпионского ПО, а также фейковые профили офицеров в профессиональных сетях и мессенджерах для сбора разведданных , — говорит специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Целью всех старых и новых схем является сбор конфиденциальной информации о пользователях, получение доступа к их аккаунтам на «Госуслугах», а также к финансовой информации и денежным средствам , резюмирует Мария Михайлова.

Чем опасны схемы мошенников против военных и как защититься от них

Даже если схемы против военнослужащих, ветеранов и их семей не нацелены на прямое хищение денег, мошенники могут собирать персональные данные или информацию о должностных лицах, с которыми знакомы жертвы, рассказывает Мария Михайлова. Такие сведения позволяют злоумышленникам готовить убедительные сценарии на будущее.

— Мошенники могут выдавать себя за знакомых или коллег, использовать реальные имена и привязки к должностям для получения доступа к закрытой информации, договоренностям и логистике , — говорит собеседница «Известий». —Информация о связях с конкретными должностными лицами также открывает широкое поле для угроз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Помимо финансовых потерь такие аферы наносят серьезный психологический урон и могут подрывать доверие к реальным волонтерским и государственным инициативам, отмечает Константин Ларин. Кроме того, утечка данных может привести к уголовной ответственности по статьям 283–284 УК РФ за разглашение или утрату сведений, составляющих государственную тайну.

Для того чтобы защититься от подобных угроз, важно помнить, что государственные органы никогда не взимают оплату за оформление наград, выплат или других форм поощрения. Всю поступающую информацию необходимо проверять исключительно через официальные каналы — руководство воинской части или военный комиссариат по подтвержденным контактным номерам , говорит Константин Ларин.

— Проверяйте все сообщения и приказы через официальные каналы, а также не передавайте служебные данные в мессенджерах, — советует Наталья Абрамова. — Используйте только сертифицированные средства связи и криптографической защиты информации, двухфакторную аутентификацию и обновленное антивирусное ПО.

Сегодня тема награждений военных остается чувствительным направлением социальной инженерии. Легитимные приказы проходят только через официальную систему документооборота, и любая попытка получить информацию через сторонние каналы должна рассматриваться как потенциальная киберугроза. При малейших сомнениях необходимо информировать службу безопасности части или киберполицию МВД, заключает собеседница «Известий».