Трудовая задача: человеческий капитал становится ключевым ресурсом экономики

Рынок труда стал более сложным из-за кадрового голода, который развился после 2020-го, тем не менее это сделало человеческий капитал ключевым фактором успеха, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. С увеличением роли высоких технологий и нематериальных активов квалификация и мотивация сотрудников становятся определяющими для устойчивого развития организаций. Эльвира Набиуллина в сентябре подчеркивала, что сейчас напряженность на рынке труда начала снижаться. Тем не менее в России всё еще остается дефицит кадров из-за сочетания демографических, политических и экономических факторов. Как компаниям и государству поддержать инвестиции в человеческий капитал — в материале «Известий».

Человеческий капитал на рынке труда в 2025 году

До 2020-го рынок труда в целом был спокоен: кадровые агентства легко закрывали возникающие потребности в сотрудниках любой квалификации, за исключением «синих воротничков», отметила доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова. По ее словам, среди причин того, что человеческий капитал вышел на первый план в экономике, можно выделить кадровый голод, вызванный пандемией коронавируса и антироссийскими санкциями, которые повлекли за собой уход иностранных компаний из России.

— Сейчас доминируют высокие технологии, информационные услуги и наукоемкие производства — именно люди с уникальными компетенциями становятся ключевой движущей силой прогресса. Традиционные ресурсы — сырье и капитал — остаются значимыми, однако их эффективность напрямую зависит от того, как ими управляют специалисты, — полагает исполнительный директор ELMA Наталия Долженкова.

Она добавила: практически во всех отраслях бизнеса происходит усложнение процессов. Автоматизация, роботизация и ИИ берут на себя рутинные операции, но одновременно формируют спрос на людей, способных проектировать, поддерживать и развивать эти системы, — востребованы инженеры, аналитики данных, IT-специалисты, исследователи.

Так, человеческий капитал со своей креативностью, критическим мышлением и способностью к инновациям выступает главным преимуществом. Это обеспечивает компаниям гибкость и адаптивность к стремительно изменяющимся рыночным условиям.

— Кроме того, по мере развития экономики знаний всё большую ценность приобретают нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, бренды и репутация. Они напрямую зависят от квалификации, опыта и мотивации сотрудников, делая человеческий капитал не просто фактором производства, а определяющим элементом успеха и устойчивого развития организации, — уверена Екатерина Каштанова.

Тем не менее человеческий капитал не всегда соответствует структуре экономики страны, считает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По словам эксперта, выросла потребность в рабочем капитале — в ходе перехода к рыночной экономике сократилось число работников среднего звена. Это произошло из-за того, что рабочие профессии стали считаться менее престижными и более трудными.

Почему в России сохраняется дефицит кадров

Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме 18 сентября, регулятор сейчас видит признаки того, что напряженность на рынке труда немного снижается.

Как писали ранее «Известия», в мае-июне количество свободных мест достигло 1,8 млн против 1,7 млн незанятых людей — это говорит о дефиците кадров. В 2025-м в среднем безработица в России оставалась на минимальном уровне — к концу первого полугодия она опустилась до минимальных 2,2%.

Причина недостатка рабочих ресурсов — это сочетание демографических, политических и экономических факторов. В частности, в 2022-м многие компании заморозили наем — тогда позиций на рынке труда стало меньше. Однако в 2023 году ситуация стала меняться: бизнес начал искать новые пути, вновь активно набирать сотрудников, восстанавливать департаменты.

Сейчас сотрудники всё чаще уходят из компаний, которые не предлагают гибкость в работе, конкурентные зарплаты и возможности для карьерного роста. А экономические факторы — например, инфляция — заставляют работников искать более выгодные предложения.

Также навыки кандидатов и спрос работодателей зачастую не совпадают — быстро меняющиеся требования на рынке труда зачастую опережают систему образования и переподготовки. В то же время ситуацию осложняет региональная диспропорция — дефицит кадров в субъектах и концентрация рабочих мест в крупных городах мешают заполнению вакансий по всей стране, рассказали эксперты.

Рынок труда сейчас не располагает тем числом квалифицированных специалистов, которое необходимо, отметила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. Как следствие, это ведет к снижению объемов продукции и услуг, что, в свою очередь, замедляет экономику. Эксперт добавила: для привлечения квалифицированных специалистов работодатель вынужден повышать заработную плату, но это увеличивает себестоимость продукции и снижает прибыльность компаний. То есть цены растут, но качество товаров и услуг не меняется.

Как компании могут инвестировать в человеческий капитал

Инвестиции в человеческий капитал сегодня нужно рассматривать не как расходы, а как стратегические вложения.

— Одна из лучших практик — создание систем непрерывного обучения внутри компании. Это могут быть как корпоративные университеты, так и индивидуальные траектории развития с использованием внешних программ и образовательных ресурсов. Если сотрудник видит для себя возможности роста внутри организации, его мотивация остается высокой, а вероятность ухода снижается, — подчеркнула Наталия Долженкова из ELMA.

Кроме того, предприятия могут сформировать культуру открытости и инноваций. То есть сотрудникам нужно предоставлять современные инструменты, которые позволяют работать эффективнее и переключаться на более сложные и креативные задачи. Также важно поощрять готовность предлагать идеи, экспериментировать и брать на себя ответственность — конечно, в рамках разумного риска.

Сейчас в том числе со стороны государства можно сделать дефицитные профессии привлекательными, уверена Екатерина Каштанова из ГУУ. По ее словам, в таком случае можно ввести налоговые и социальные льготы для работников и работодателей. Кроме того, можно создать жилищные и транспортные пакеты для переезжающих — пособия, ипотечные скидки, субсидирование переезда делают переезд в дефицитный регион реальным решением. Также важно улучшить условия труда и предоставить гибкий график — это возможно за счет удобства и баланса «работа — жизнь».