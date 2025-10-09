Ученые узнали о связи пяти профилей сна с психическим здоровьем

Реклама
Medical Xpress: паттерны сна связаны с изменениями в здоровье и образе жизни
Исследование ученых под руководством Авроры Перро из Университета Конкордия и Валерии Кебетс из Университета Макгилла показало пять различных профилей сна и их ассоциацию с функциональной связностью между различными регионами мозга. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Большинство исследований сна фокусируются на одном аспекте (например, на его длительности) и анализируют, как он связан с каким-либо отдельным результатом (например, с плохим психическим здоровьем). Однако попытки понять и предсказать результаты путем объединения множества таких однофакторных исследований часто оказываются неэффективными. Новый анализ Перро и ее коллег использует более комплексный подход.

В ходе исследования были изучены данные 770 участников из базы данных проекта Human Connectome, в котором сочетаются характеристики сна, данные нейровизуализации и биопсихосоциальные данные. Анализ этих сведений позволил выявить взаимосвязи между всеми этими факторами, которые не были обнаружены ранее.

Ученые выявили пять профилей сна, связанные с различными биопсихосоциальными аспектами. Первый характеризовался в целом плохим сном, связанным с более выраженной психопатологией, включая депрессию, тревогу и стресс. Второй профиль был связан с «устойчивостью сна», поскольку, несмотря на наличие большего числа психопатологических симптомов, особенно трудностей с вниманием, плохой сон не наблюдался.

Оставшиеся три профиля были более специфическими — один из них был в первую очередь связан с длительностью сна, при этом короткие продолжительности сна ассоциировались с ухудшением когнитивных функций.

Каждый из профилей оказался связан с уникальной организацией нейросетей в мозге. Так, у людей, попавших в первый профиль, наблюдалась высокая функциональная связность между подкорковыми областями мозга и сенсомоторными и внимательными сетями. Знание этих профилей поможет врачам предлагать более индивидуализированные методы лечения и поддержки

По словам авторов исследования, каждый из профилей имеет свою собственную связь со здоровьем, образом жизни и когнитивными функциями, а также демонстрировал уникальные особенности нейровизуализации с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ).

«Наше исследование показало, что различные аспекты сна взаимосвязаны, но могут также представлять собой отдельные области, имеющие определенные связи с биопсихосоциальными факторами (образом жизни, психическим и физическим здоровьем, а также с когнитивными функциями). Это подчеркивает важность рассмотрения полной картины сна человека, чтобы помочь врачам проводить более точную оценку и назначать лечение», — подчеркнула Перро.

Кебетс назвала неудивительным доминирование маркеров психического здоровья в большинстве профилей, поскольку сон — одна из пяти ключевых сфер функционирования человека, которые могут оказывать на него влияние.

При этом Перро отметила, что различные профили сна также подтверждаются уникальными моделями работы мозга, измеренными с помощью МРТ. Она подчеркнула, что это позволяет предположить, что сон отражается не только на здоровье и поведении человека, но также на работе и активности мозга.

Научный сотрудник кафедры нейробиологии, социальных наук и здравоохранения Каролинского института, возглавившая исследование, Эбигейл Дав 4 октября рассказала о зависимости процесса старения мозга от качества сна. Она также предположила, что из-за способности модифицировать сон, возможно, удастся предотвратить ускоренное старение мозга и даже снижение когнитивных функций при помощи более здорового сна.

