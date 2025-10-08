Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Рябков заявил о «кладбище» соглашений по контролю над вооружениями из-за США

Рябков: «кладбище» соглашений по контролю над вооружениями полнится
0
EN
Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

«Кладбище» соглашений по контролю над вооружениями только увеличивается, и единственная причина этому — давняя деструктивная линия властей США. Об этом 8 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Кладбище соглашений в сфере контроля над вооружениями полнится. Причина этого в деструктивной линии США, которые с начала 2000-х годов, со времен президентства [Джорджа] Буша-младшего, отбросили те принципы, идеи и подходы, которые на протяжении нескольких десятилетий лежали в основе обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», — указал Рябков.

Дипломат добавил, что контакты с американскими коллегами поддерживаются «если не ежедневно, то регулярно», однако место и время проведения новых консультаций по «двусторонним раздражителям» пока не определено. Вашингтон давно следует курсу, который привел бы их инфраструктуру для проведения ядерных испытаний в состояние готовности, подчеркнул Рябков. Однако своими интересами безопасности Россия в любом случае поступаться не будет.

«США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности. Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — Ред.) российской стороной», — добавил заместитель главы дипведомства.

Ракетное предложение: Россия готова соблюдать ограничения по СНВ-3 еще год
Возобновится ли диалог с США по стратегической стабильности

Ранее, 4 октября, бывший куратор политики безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), независимый эксперт Тарик Рауф сообщил, что в настоящее время часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США в 1960-е годы по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), оказалась утрачена. Согласно данным в справке альянса, в 1960-х годах, когда начались обсуждения ДНЯО, Советский Союз уже знал о соглашениях НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026