Рябков заявил о «кладбище» соглашений по контролю над вооружениями из-за США

«Кладбище» соглашений по контролю над вооружениями только увеличивается, и единственная причина этому — давняя деструктивная линия властей США. Об этом 8 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Кладбище соглашений в сфере контроля над вооружениями полнится. Причина этого в деструктивной линии США, которые с начала 2000-х годов, со времен президентства [Джорджа] Буша-младшего, отбросили те принципы, идеи и подходы, которые на протяжении нескольких десятилетий лежали в основе обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», — указал Рябков.

Дипломат добавил, что контакты с американскими коллегами поддерживаются «если не ежедневно, то регулярно», однако место и время проведения новых консультаций по «двусторонним раздражителям» пока не определено. Вашингтон давно следует курсу, который привел бы их инфраструктуру для проведения ядерных испытаний в состояние готовности, подчеркнул Рябков. Однако своими интересами безопасности Россия в любом случае поступаться не будет.

«США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры, необходимой для такого рода действий, в состояние готовности. Некоторое время назад мы отфиксировали свою позицию на этот счет. Особенно развернуто это было сделано, когда принималось решение об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — Ред.) российской стороной», — добавил заместитель главы дипведомства.

Ранее, 4 октября, бывший куратор политики безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), независимый эксперт Тарик Рауф сообщил, что в настоящее время часть протоколов, посвященных диалогу СССР и США в 1960-е годы по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), оказалась утрачена. Согласно данным в справке альянса, в 1960-х годах, когда начались обсуждения ДНЯО, Советский Союз уже знал о соглашениях НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

