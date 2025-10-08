В Омской области мужчина пытался застрелить полицейского

Житель Республики Алтай дважды выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в полицейского в Омской области. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России (СК РФ).

Уточняется, что 7 октября на заправке 57-летний житель два раза выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону полицейского, который проводил оперативно-разыскные мероприятия. По данным пресс-службы ведомства, пули попали в его автомобиль. Подозреваемого задержали, оружие изъяли и направили на экспертизу.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Санкция ст. 317 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы», — следует из публикации в Telegram-канале.

Ранее, 28 августа, в Махачкале сотрудники полиции случайно застрелили другого полицейского во время погони. Уточнялось, что пуля, выпущенная правоохранителем, отрикошетила в автомобиль мужчины, в результате он получил смертельное ранение.

