Бросившие подростка в овраге зацеперы могли вводить его семью в заблуждение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Зацеперы, бросившие упавшего с поезда подростка в овраге под Клином, вероятно, вводили в заблуждение его семью и делали всё, чтобы школьника никто не нашел. Таким убеждением с «Известиями» 8 октября поделился Александр Грецкий, который вместе с приятелем отыскал ночью пострадавшего в лесу.

Мужчина уточнил, что о пропаже ребенка узнал из районного чата. Грецкий отправился к дому школьника, чтобы предложить помощь в поисках. Мать и бабушка мальчика были убеждены, что он в порядке, — им поступило несколько сообщений, где утверждалось, что школьника якобы видели на прогулке неподалеку.

«Как потом выяснилось, их, скорее всего, вводили в заблуждение те люди, которые с ним ехали [на поезде] и не хотели, чтобы его нашли. Потому что боялись, что кто-то узнает, что они были с ним», — объяснил мужчина.

Затем в местном чате появился видеоролик, который зацеперы выложили в соцсеть. Подростки утверждали, что их товарищ сорвался с поезда и якобы погиб. Вскоре ролик был удален его авторами, а с мужчиной связался некий Ахмед — позже выяснилось, что под этим ником скрывался пятиклассник.

Несмотря на угрозы и критику, поступающую с неизвестных аккаунтов, ребенок передал мужчине всю информацию, которую дети распространяли в Сети, обсуждая произошедшее. По наводке «Ахмеда» Грецкий вместе с приятелем выехал в Клинский район и несколько часов прочесывал местность, вдоль которой шла электричка. Ближе к ночи школьника всё же удалось отыскать — он лежал в траве недалеко от станции Стреглово.

«Я его сначала не узнал, подумал, что это, может, какой-то другой подросток избитый. Потому что он был в трусах и майке, без кроссовок, без всего. <…> Как потом оказалось, у него была челюсть сломана», — рассказал Грецкий.

Рассуждая об инциденте, мужчина предположил, что между подростками могла произойти потасовка. Он подчеркнул, что школьник общался с зацеперами около месяца, а после его падения с поезда подростки просто убежали домой, решив утаить случившееся от взрослых.

«Когда стало известно, что ребенка нашли, позвонила какая-то девушка и представилась его одноклассницей. А следом позвонила женщина взрослая. Обе задали одинаковый вопрос: «А он помнит, как это произошло?» — поделился Грецкий, отметив, что его собеседники могли быть связаны с этой компанией.

Почему подростки продолжают погибать из-за зацепинга. Разбор

О спасении школьника-зацепера, который упал с поезда, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что подростки катались на «Ласточке», скорость которой может достигать 160 км в час. Один из несовершеннолетних сорвался и упал в овраг. Тогда друзья подумали, что он погиб, оставили его в траве и убежали домой. Как пояснил источник «Известий», подростки не рассказывали о произошедшем три дня. Мать школьника заявила, что ее сын находится в реанимации.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

