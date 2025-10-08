В заводском музее УАЗа появился ГАЗ-69 1964 года выпуска

В музее Ульяновского автомобильного завода появился внедорожник ГАЗ (УАЗ)-69, выпущенный в 1964 году. Автомобиль передал председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, сообщил 8 октября Telegram-канал автозавода.

Музейный внедорожник окрашен в темно-зеленый и имеет тентованный верх. И экстерьер, и салон автомобиля, возраст которого превышает 60 лет, находятся в отличном состоянии.

ГАЗ-69 получил в народе прозвище «козлик» в том числе за особенностей работы рессорной подвески автомобиля. Разработка внедорожника началась в 1946 году, серийный выпуск шел с 1953 по 1973 год. Изначально модель производилась Горьковским автозаводом, позже производство полностью перенесли в Ульяновск.

В экспозицию музея УАЗа входит около 30 автомобилей, включая военный грузовик ЗИС-5В и автомобиль-амфибию «Ягуар». Приказ об организации выставочного комплекса был опубликован 2 ноября 1978 года.

Накануне сообщалось, что мощность нового прессового производства на Ульяновском автомобильном заводе составит 20 тыс. кузовных комплектов в год. Производство прессовой линии началось на заводе в январе текущего года, это один из крупнейших проектов предприятия за последние десятилетия.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Ульяновский автозавод выпустил партию бензиновых «Патриотов» и «Пикапов» с новой шестиступенчатой механической трансмиссией, она направится на сертификационные испытания. В начале сентября УАЗ приступил к завершению цикла испытаний модернизированного 150-сильного бензинового двигателя ZMZ Pro объемом 2,7 л.

