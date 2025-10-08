Количество свободных вакансий в Санкт-Петербурге упало на четверть

В сентябре количество свободных вакансий в Санкт-Петербурге уменьшилось на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом 8 октября сообщает издание РБК со ссылкой на данные hh.ru.

Отмечается, что за месяц работодатели разместили более 87 тыс. вакансий, что на четверть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В месячном выражении по сравнению с августом количество вакансий увеличилось всего на 1%.

В то же время соискатели опубликовали на 25% больше резюме по сравнению с сентябрем 2024 года, а в месячном выражении число резюме выросло на 11%. Таким образом, на каждую вакансию приходится около семи кандидатов, отмечают аналитики.

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября указал на сохранение исторического минимума безработицы в стране. По его словам, ее уровень в среднем составляет около 2,5%. Позднее, 2 октября, президент России, принимавший участие в пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что для Отечественной экономики важно повышение производительности труда.

