На Украине рассказали об оскорблении Зеленским членов собственной партии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал депутатов своей фракции «деструктивными дебилами». Об этом 8 октября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, данная фраза украинского лидера активно ходит между депутатами партии «Слуга народа». Он также подчеркнул разочарованность членов партии.

«Небольшая подсказка: чтобы не быть «дебилами» — прочтите Конституцию», — написал он в Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что Украина является парламентско-президентской страной. Он также призвал совет вернуть себе руководящую роль в управлении государством.

Газета Politico 23 сентября сообщила, что недовольство президентом Украины растет как внутри партии «Слуга народа», так и на Западе. По данным издания, на закрытом заседании украинского парламента Зеленский выразил недовольство собственной партией. Президент обвинил депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов, что им не удалось сформировать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров.

