В Финляндии назвали удары ВСУ по ЗАЭС угрозой для всей Европы

Политик Мема: Украина угрожает всей Европе, обстреливая ЗАЭС
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожают всему европейскому континенту, обстреливая Запорожскую АЭС. Об этом 8 октября заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции», — написал Мема в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам политика, действия украинских военных опасные и безответственные. Он подчеркнул, что любой инцидент на ядерном объекте может привести к разрушительным последствиям.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил 3 октября, что 10-е отключение внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) создает серьезную угрозу для ядерной безопасности. Он отмечал, что это беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без отлагательств.

Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что РФ может зеркально ответить Киеву на непрекращающиеся обстрелы ВСУ по территории Запорожской атомной станции. Он добавил, что ремонтные бригады не могут полноценно работать на ЗАЭС, так как станция находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
