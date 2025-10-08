В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ

В селе Сергиева Белгородской области мирный житель пострадал в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле частного дома. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Сергиевка в результате детонации дрона ВСУ на территории частного домовладения ранен мужчина», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получили припаркованный автомобиль и забор.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань 8 октября погибли три человека. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей. Позднее стало известно, что число пострадавших увеличилось до десяти. Возбуждено уголовное дело о теракте.

