El Mundo узнала о намерении Трампа передать Киеву большее количество Tomahawk

Президент США Дональд Трампа может передать Украине больше ракет Tomahawk, чем планировал изначально. Об этом 8 октября сообщила газета El Mundo со ссылкой на источники из Белого дома.

«Президент [США] намерен поставить их, но лишь в очень ограниченном количестве. <… > Если же из-за отказа Кремля переговоры [с Киевом] не состоятся, то поставок будет больше», — говорится в материале.

По данным издания, такая инициатива со стороны Соединенных Штатов является «рычагом давления на президента РФ Владимира Путина», чтобы заставить его сесть за стол переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, дополняет «Газета.Ru».

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема 7 октября заявил, что не осведомлен о последствиях передачи ракет Tomahawk Украине. По мнению финского политика, отношения между США и Россией могут рухнуть. Он отметил, что это плохая новость для всего мира.

Американский лидер 7 октября сообщил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. По словам Трампа, он хотел бы знать цели использования ракет.

