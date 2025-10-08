Жителя Севастополя осудили на 15 лет за подготовку взрыва ж/д моста
Житель Севастополя, который по поручению Украины готовил подрыв железнодорожного моста в городе, приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом 8 октября сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
«Приговор: 15 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год, со штрафом 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.
Уточняется, что осужденный действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). Так, мужчина изъял взрывчатые вещества и устройства, которые должен был использовать для подрыва железнодорожного моста в Севастополе.
1 октября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, которые готовили массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. При обысках у них нашли взрывчатые вещества, холодное оружие и материалы террористических структур. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с подготовкой терактов и участием в террористических организациях.
