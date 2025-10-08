Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, сражающийся на стороне России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сжег свой британский паспорт. О причинах отказа от подданства он 8 октября рассказал «Известиям».

По его словам, в Великобритании есть акт, который позволяет лишить гражданства человека, который представляет угрозу национальной безопасности.

«Я сжег свой паспорт по простой причине: за прошедший год на меня обрушилось столько критики и лжи, что я принял такое решение. За прошедший год у нас были политики, армейские генералы и полковники в отставке, сотрудники полиции, которые говорили, что я должен быть арестован, подвергнут расследованию, заключен в тюрьму, что я должен быть лишен гражданства», — рассказал боец.

При этом, подчеркнул Миннис, этот закон написан «довольно расплывчато» и может быть направлен против неугодных правительству людей.

«Поскольку я воюю за то, что они считают враждебной и недружественной страной — Россией, у них есть право лишить меня гражданства. Им не нужно много доказательств для этого. <...> Это только вопрос времени, когда меня всё равно лишат прав. Я бы не позволил им получить от этого удовольствие, поэтому я сжег его [паспорт]», — добавил доброволец.

По мнению Минниса, Великобритания на протяжении веков поддерживала государственные перевороты, революции и террористическую деятельность, прикрываясь борьбой с международным терроризмом, «государствами-изгоями» или любыми другими оправданиями.

«Я устал от этого лицемерия. Я приехал сюда ради праведного дела. Я верю, что это Божие дело. Я верю, что мы победим», — заключил боец.

Ранее в этот день Эйден пригрозил британцам, воюющим за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, он подчеркнул, что считает их преступниками и не испытывает к ним никакого сочувствия.

