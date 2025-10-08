На «Финополисе» представили технологию оплаты товаров с подтверждением возраста по биометрии

В ходе «Финополис-2025» ВТБ представил терминал, позволяющий подтверждать возраст покупателя по биометрии без предъявления паспорта.

Процесс подтверждения возраста проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой биометрической системы ЦБТ.

«Пока это одно из первых подобных решений на рынке. Но уже в ближайшем будущем можно будет оплатить группы товаров, требующих контроля, например, возраста, без участия кассиров или сотрудников магазина, через терминалы самообслуживания или в вендинговых аппаратах. В перспективе это решение можно будет применять и при доставке, если такой сценарий будет закреплен на законодательном уровне», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Доступ к оплате товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов российских банков, зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше — запрос отклоняется. Весь процесс занимает несколько секунд.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что сервис уже протестирован. «Далее нас ждет пилотирование в реальных условиях и масштабирование сети. Это решение позволит торгово-сервисным предприятиям осуществлять продажу товаров, которые имеют возрастные ограничения, безопасно и технологично, снизит нагрузку на рабочий персонал. Параллельно мы продолжаем прорабатывать сценарий внедрения сервиса в онлайн-коммерции», — сказал Дубынин.

По словам заместителя главы технологического блока — старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова, биометрические технологии открывают принципиально новые возможности в развитии платежей, и как следствие, совершенствовании банковских сервисов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ