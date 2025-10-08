Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС

На «Финополисе» представили технологию оплаты товаров с подтверждением возраста по биометрии

0
EN
Фото: пресс-служба ВТБ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ходе «Финополис-2025» ВТБ представил терминал, позволяющий подтверждать возраст покупателя по биометрии без предъявления паспорта.

Процесс подтверждения возраста проходит с использованием платформы биометрических сервисов НСПК и Единой биометрической системы ЦБТ.

«Пока это одно из первых подобных решений на рынке. Но уже в ближайшем будущем можно будет оплатить группы товаров, требующих контроля, например, возраста, без участия кассиров или сотрудников магазина, через терминалы самообслуживания или в вендинговых аппаратах. В перспективе это решение можно будет применять и при доставке, если такой сценарий будет закреплен на законодательном уровне», — отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Доступ к оплате товаров без паспорта в перспективе будет у клиентов российских банков, зарегистрировавшихся в Единой биометрической системе и привязавших банковскую карту или счет в онлайн-банке или в приложении СБПэй. При покупке товаров с возрастными ограничениями в биометрическую систему напрямую поступает запрос о возрасте покупателя. Если покупатель старше 18 лет, операция одобряется. Если младше — запрос отклоняется. Весь процесс занимает несколько секунд.

Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что сервис уже протестирован. «Далее нас ждет пилотирование в реальных условиях и масштабирование сети. Это решение позволит торгово-сервисным предприятиям осуществлять продажу товаров, которые имеют возрастные ограничения, безопасно и технологично, снизит нагрузку на рабочий персонал. Параллельно мы продолжаем прорабатывать сценарий внедрения сервиса в онлайн-коммерции», — сказал Дубынин.

По словам заместителя главы технологического блока — старшего вице-президента ВТБ Сергея Безбогова, биометрические технологии открывают принципиально новые возможности в развитии платежей, и как следствие, совершенствовании банковских сервисов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025