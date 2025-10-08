Реклама
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана

Житель Подмосковья рассказал подробности спасения школьника-зацепера

В Московский области школьника-зацепера, который упал с поезда и три дня пролежал в траве, нашли в одном нижнем белье и майке. Об этом 8 октября сообщил житель Подмосковья Александр.

По его словам, недалеко от места, где обнаружили школьника, он услышал какие-то звуки, похожие на скуление или пищание. Александр отметил, что попытался понять, откуда идет звук, и решил привлечь к себе внимание ударом и криком. В этот момент на него откликнулся пострадавший мальчик.

«Я, честно, его сначала не узнал, я подумал, что это может какой-то другой подросток избитый, потому что он был в трусах и майке, без кроссовок, без всего. <….> Я сразу подбежал к нему и сказал: «Артем, ты?» Он такой: «Да», — вспомнил местный житель.

Он указал, что неизвестно, почему подросток был почти без одежды. Александр предположил, что мальчик мог сам снять с себя одежду при обморожении, как это делают альпинисты, однако всё же сомневался в правдивости этой версии, поскольку школьник был сильно травмирован.

«Я сомневаюсь, что он с такими травмами срывал себе одежду. Ну, очень много вопросов, очень много странностей», — подытожил Александр.

Вагончик тронется: штрафы за зацепинг увеличат в 40 раз
Сколько таких правонарушений пресекают и почему любителей экстремального проезда не останавливает угроза наказания

О спасении школьника-зацепера, который упал с поезда, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что подростки катались на «Ласточке». Один из несовершеннолетних сорвался и упал в овраг. Тогда друзья подумали, что он погиб, оставили его в траве и убежали домой. Как пояснил источник «Известий», подростки не рассказывали о произошедшем три дня, подробности инцидента выясняются.

