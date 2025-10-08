Импульс к урегулированию конфликта на Украине, который появился после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, оказался исчерпан. Об этом 8 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — приводят слова Рябкова «РИА Новости».

По словам заместителя министра, это произошло в результате деструктивной деятельности со стороны представителей стран Европы. Он подчеркнул, что Россия открыто и прямо указывает на эту проблему.

Ранее, 2 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал «Известиям», что Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО), но сохраняет открытость к переговорам и поддерживает соответствующие усилия президента Трампа.

В тот же день СМИ сообщили, что на саммите Европейского союза (ЕС) в Копенгагене лидеры стран ЕС подтвердили курс на усиление военной поддержки Украины и дальнейшую милитаризацию блока. Основной акцент делался на углубление централизованного контроля и расширение оборонных возможностей.

