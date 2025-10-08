Реклама
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Российская сторона намерена вводить ответные ограничения на поездки дипломатов из недружественных стран, если их руководство примет решение об ограничении передвижения политиков из РФ по шенгенской зоне. Об этом 8 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции», — сообщил Рябков журналистам.

Он добавил, что не понимает, кто выиграет от введения ограничений. По его словам, люди, рассуждающие об ограничениях на передвижения для российских дипломатов в Евросоюзе (ЕС), уже не знают, как изгалиться.

Снять с поездки: ЕС грозит российским дипломатам лишением аккредитации
Зачем Брюссель обращается к непринятой в 2023-м мере — объединение почти месяц не может утвердить новые санкции

Ранее, 7 октября, газета Financial Times (FT) сообщила, что в ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока. По данным издания, выдвинутая Чехией инициатива является частью нового пакета санкций от Евросоюза. Для его принятия требуется единогласная поддержка, и Венгрия, последняя страна, выступавшая против этой меры, сняла свое вето, сообщили газете источники.

