Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Российская сторона намерена вводить ответные ограничения на поездки дипломатов из недружественных стран, если их руководство примет решение об ограничении передвижения политиков из РФ по шенгенской зоне. Об этом 8 октября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально. Они введут какие-то ограничения на поездки, мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции», — сообщил Рябков журналистам.
Он добавил, что не понимает, кто выиграет от введения ограничений. По его словам, люди, рассуждающие об ограничениях на передвижения для российских дипломатов в Евросоюзе (ЕС), уже не знают, как изгалиться.
Ранее, 7 октября, газета Financial Times (FT) сообщила, что в ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока. По данным издания, выдвинутая Чехией инициатива является частью нового пакета санкций от Евросоюза. Для его принятия требуется единогласная поддержка, и Венгрия, последняя страна, выступавшая против этой меры, сняла свое вето, сообщили газете источники.
