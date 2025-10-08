Реклама
В МТС рассказали о планах развития экосистемы ERION

Фото: пресс-служба МТС
«Экосистема МТС» до конца года поменяет свое название на ERION. Об этом сообщил «Коммерсанту» глава «Экосистемы МТС» Ровшан Алиев.

«Тут есть два аспекта: первый — каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию. Второй — мы не отрицаем и не стремимся что-то от чего-то отделить», — разъяснил топ-менеджер.

В конце 2024 года МТС объявила о масштабном изменении корпоративной структуры группы: компания вывела бизнес-вертикали вне телекома (ИT, fintech, funtech, Adtech, кикшеринг «Юрент») в отдельные юридические лица и присоединила их к «Экосистемы МТС». По словам Алиева, процесс трансформации назревал «последние пару лет».

«Сначала МТС создала продукты, потом они переросли в дочерние компании, сейчас они уже такого размера, что ими надо управлять по-серьезному и отдельно», — пояснил глава «Экосистемы МТС». Он отметил, что в ходе реорганизации были закрыты некоторые проекты: «Умный дом», «Авто», Nuum, B2C-витрина «Тревел» и ряд мелких, не публичных проектов. Освободившиеся инвестиционные ресурсы были направлены на основные бизнес-направления.

По словам Алиева, в результате трансформации в экосистеме объединен «самый правильный набор бизнесов». Так, большой бизнес в виде телекома обеспечивает огромную клиентскую базу, лояльность клиента дает funtech, финтех дает экономию и комфорт клиента с точки зрения ежедневной жизни и финансов. «Чтобы людям было удобно всем этим пользоваться, есть IT-бизнес, который обеспечивает единые платформы, ID и цифровизацию на топ-уровне в стране», — добавил глава «Экосистемы МТС». Все дополняет рекламный бизнес, который выступает хорошим связывающим звеном для построения партнерства и монетизации.

Алиев пояснил, что новое название «Экосистемы МТС» — ERION — сочетание слов ERA и ION. Era — как новый период, будущее, а Ion — как движение заряженной частицы. Каждая из вертикалей будет также иметь свой бренд, за исключением МТС Банка, который сохраняет преемственность МТС. У медиахолдинга будет свой новый бренд, «Юрент» — вернется к самостоятельному бренду, но в составе Erion, AdTech тоже поменяет бренд. «МТС останется за телекомом, MTS Web Services (MWS) и так технологичен и прекрасен», — добавил Алиев.

По мере того, как растет каждый из бизнесов, взаимообмен клиентской базой увеличивает синергетический эффект, отметили в МТС. В каждом из направлений группа ставит целью как минимум входить в топ-3. «Каждая компания должна быть позиционирована как самостоятельная, а это значит, что она будет строить свой бренд, свое имя и репутацию», — подчеркнул глава «Экосистемы МТС».

Он отметил, что бизнес экосистемы растет двузначным темпом — более 25% каждый год. Буквально три-четыре года назад доля экосистемы была меньше 15%, в 2023 году она составляла 30%. Цель следующего года — 50%, сообщил Алиев. При этом выручка за последние 12 месяцев составила больше 300 млрд руб.

Говоря о планах развития экосистемы, Алиев рассказал об AI-трансформации, которая, как ожидается, может дать удешевление процессов, их ускорение и генерацию контента. Он отметил, что в экосистеме работает более 10 тыс. ИТ-специалистов, и 20% кода уже пишется с помощью ИИ, и процент будет только расти. Во многом достичь такого показателя удалось за счет развития ИИ-ассистентов. Если бы программисты не использовали их, МТС пришлось бы дополнительно привлечь около двух тысяч разработчиков, подчеркнул Алиев.

«Мы видим в стране цифровизацию и „ИИзацию“, которые только ускоряют облачный бизнес. И мы вкладываем в него существенные средства — около 10 млрд руб. каждый год», — рассказал глава «Экосистемы МТС». Он отметил, что на конец октября запланирован запуск большой облачной платформы — MWS Cloud Platform. Для этих целей в конце сентября был открыт новый модуль в ЦОД GreenBush на 600 стоек, а в 2026 году МТС планирует реализовать проект специального ЦОДа для ИИ с высоконагруженными серверными стойками.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

