Карта спецоперации на Украине 8 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 8 октября можно в материале «Известий».

Группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. В результате действий российских военнослужащих Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 385 боевиков, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, Южная группировка войск завершила уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, артиллерийской, двух егерских бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов <...> Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 445 военнослужащих, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, <...> станция радиоэлектронной борьбы», — указано в сводке Министерства обороны РФ.

Российская армия с помощью авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и артиллерии нанесла поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения дронов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 218 беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 БПЛА, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц автомобильной спецтехники.

