Реклама
Прямой эфир
Общество
Эксперт по Шекспиру и театровед Алексей Бартошевич умер в возрасте 85 лет
Мир
В МИД России призвали США к сдержанности относительно решения по Tomahawk
Общество
Суд рассмотрит дело о нарушении Борисом Гребенщиковым обязанностей иноагента
Общество
Возбуждено дело о халатности в отношении экс-главы ростовского Цимлянска
Мир
Меркурис указал на стремление Зеленского усугубить конфликт при помощи Tomahawk
Авто
Дебют крупного кроссовера Aito M9 в России вновь перенесли
Мир
Bild узнала личность предполагаемого напавшего на мэра немецкого Хердекке
Мир
В Таджикистане отметили важность визита Путина в республику
Мир
Путин подарил Рахмону книгу об истории таджиков
Мир
Политолог заявил о крахе команды либерал-глобалистов из-за Макрона
Общество
Дети архитектора Супоницкого прятались в ванной после убийства отца
Мир
Рябков заявил о плане РФ ответить на возможные ограничения ЕС для ее дипломатов
Мир
Адвокат Касаткина объяснил отказ суда от освобождения баскетболиста
Мир
В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях
Армия
Пушилин сообщил о приближении ВС РФ к Красному Лиману
Мир
В МИД России заявили об исчерпании импульса к украинскому урегулированию
Мир
Лавров указал на попытки Запада сорвать переговоры США и Ирана
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 8 октября

0
EN
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 8 октября можно в материале «Известий».

Группировка войск «Восток» в результате решительных действий освободила населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. В результате действий российских военнослужащих Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 385 боевиков, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Кроме того, Южная группировка войск завершила уничтожение украинских вооруженных формирований, заблокированных в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Российские военнослужащие поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, артиллерийской, двух егерских бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов <...> Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 445 военнослужащих, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, <...> станция радиоэлектронной борьбы», — указано в сводке Министерства обороны РФ.

Российская армия с помощью авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и артиллерии нанесла поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения дронов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

В свою очередь средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и 218 беспилотников самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 89 163 БПЛА, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 410 танков и других боевых бронированных машин, 1598 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 469 единиц автомобильной спецтехники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025