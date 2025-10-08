В Курганской области пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми

В Курганской области задержан мужчина, подозреваемый в поджоге дома, в котором погибли бабушка и двое внуков. Об этом 8 октября сообщили в Telegram-канале следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России.

«Установлено, что вечером 7 октября текущего года произошло возгорание жилого дома, расположенного по улице Центральной деревни Смолина Шатровского муниципального округа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил дом бензином и поджег его после конфликта с сожительницей. В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения и двое детей, а третий ребенок был госпитализирован с травмами.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по пп. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом»).

По информации ведомства, мужчина был задержан, с ним работают следователи. Рассматривается вопрос о его заключении под стражу.

Жителя Новгородской области 5 июня задержали по подозрению в поджоге дома, в котором находились его бывшая супруга и двое ее взрослых сыновей. Уточняется, что от постройки остались только обгоревшие руины на кирпичном фундаменте. Позже источник «Известий» сообщил, что суд арестовал на два месяца виновного в поджоге.

