Сюжет:

Количество пострадавших при обстреле ВСУ белгородского поселка выросло до 10

Фото: t.me/vvgladkov
В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Белгородской области пострадали 10 человек. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество пострадавших увеличилось до 10. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, после оказания необходимой медицинской помощи три женщины были переведены на амбулаторное лечение.

Диверсии происходящего: Киев нарастил атаки дронов и диверсантов на регионы РФ
Возможен ли на этом фоне новый раунд переговоров в Стамбуле

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань погибли три человека. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей.

