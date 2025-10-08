Количество пострадавших при обстреле ВСУ белгородского поселка выросло до 10

В результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Белгородской области пострадали 10 человек. Об этом 8 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество пострадавших увеличилось до 10. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, после оказания необходимой медицинской помощи три женщины были переведены на амбулаторное лечение.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова Пристань погибли три человека. Кроме того, местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Также из-за осколков повреждены пять автомобилей.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ