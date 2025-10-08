В Китае мужчина выиграл $14 тыс. благодаря 70-дневному выживанию в джунглях

Мужчина из центрального Китая преодолел 70-дневное испытание по выживанию в джунглях и выиграл 100 тыс. юаней ($14 тыс.), используя самодельные ловушки для ловли крыс и насекомых. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В городе Чжанцзяцзе в провинции Хунань, знаменитом своими ландшафтами, пещерами и редким диким животным миром, в июле прошел конкурс под названием «Кубок горы Цисин», целью которого было выживание в джунглях. Организатором выступила местная туристическая компания и клубы любителей активного отдыха.

В отдаленную зону с переменчивым климатом были отправлены 100 участников со всего Китая, которые имели при себе только нож и бамбуковую палку. В течение двух месяцев они должны были выжить без внешних поставок. Всё испытание транслировалось в прямом эфире в китайских социальных сетях.

Финалистов оказалось 10, они получили 200 г соли и стальную миску и продолжили соревноваться за главный приз в 100 тыс. юаней. При этом каждый выживший после 30 дней получал 6 666 юаней ($940).

Победителем стал 33-летний Ян Донгдонг. Прибыв в лес, он построил укрытие на холме, используя сухую траву, лозы, бамбук и камни, а также скрутил нити из своей одежды в веревки и изготовил маленький табурет из дерева. Мужчина плел корзины из бамбука для ловли рыбы и крабов, собирал травы и фрукты. Он также расставил простые ловушки для крыс и насекомых. Несмотря на несколько приступов рвоты от употребления необычных растений, ему удалось выжить.

«Когда еда становится дефицитной, появляется тревога, но мне нужно было обеспечить правильный баланс белков и витаминов», — поделился Ян.

Самым большим вызовом оказались холодные осенние ночи, когда температура опускалась ниже 10 градусов. Также мужчина столкнулся с сильными дождями, скользкими тропами и змеями. Ян собрал папоротники с целью изолировать свое укрытие и использовал древесину для разжигания огня.

Он сидел у костра, когда его объявили победителем. Переполненный эмоциями, он поднял руки и воскликнул: «Я справился!». При выходе из леса мужчина взял с собой собранные имбирь, фрукты и дикорастущие овощи, а также установленные им ловушки.

Отмечается, что за период выживания Ян потерял более 15 кг, но оставался оптимистичным и общительным. Позднее медицинское обследование подтвердило, что все его физические показатели в норме. Согласно отчетам, мужчина работает пчеловодом и владеет акциями компании, занимающейся организацией свадеб. Страсть к дикой природе у Яна возникла еще в детстве, когда он проводил время с дедом.

«В детстве я часто ходил на охоту с дедом в горы. Он научил меня плести корзины и ставить ловушки», — рассказал он.

Ян поделился, что планирует делиться знаниями о выживании в социальных сетях, надеясь вдохновить других исследовать природу. В интернете мужчина получил множество похвал.

Ранее, 2 октября, SCMP рассказала об отказе китайца Чжао Дяня от роскошного образа жизни в пользу выбора жить на улице с бюджетом в 100 юаней ($14) в месяц. Отмечалось, что за его плечами две степени бакалавра и три степени магистра в области финансов. Согласно публикации, мужчина носит одежду из секонд-хендов, принимает душ в хостелах, питается в бесплатных вегетарианских ресторанах и пользуется услугами прачечной в отелях.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ