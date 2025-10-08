Реклама
Фонд «Сколково» и Роскосмос создадут кластер космических технологий

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фонд «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) и Государственная корпорация «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание кластера космических технологий. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Соглашение подписали председатель правления Фонда «Сколково» Сергей Перов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Новый кластер будет сформирован на базе инновационного центра «Сколково» и направлен на развитие отечественной космонавтики в рамках национального проекта «Космос».

Как уточнили в фонде, инициатива позволит объединить на площадке «Сколково» пул частных инновационных компаний, разрабатывающих технологии в интересах космической отрасли. Планируется, что в рамках кластера будут реализовываться совместные исследовательские и производственные проекты, направленные на повышение технологической независимости России и внедрение передовых решений в практику работы предприятий Роскосмоса.

«Сегодня мы заложили фундамент нового этапа сотрудничества Роскосмоса и Фонда „Сколково“. Подписание соглашения и создание кластера космических технологий — это шаг, синхронизирующий усилия государства и инновационного бизнеса. За 15 лет работы мы сформировали экосистему, объединившую более пяти тысяч перспективных компаний, чей потенциал востребован в масштабных проектах. Совместно с Роскосмосом мы выстраиваем полноценную цепочку — от идеи и стартапа до внедрения разработок в рамках отраслевых задач. Это долгосрочная инвестиция в технологическое лидерство России», — заявил Перов.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что утвержденный в этом году национальный проект «Космос» предусматривает активное привлечение частных компаний к развитию отрасли.

«Фонд „Сколково“ обладает уникальным опытом в работе с высокотехнологичными компаниями. Мы рассчитываем, что совместными усилиями удастся создать крупный инновационный кластер, который станет точкой притяжения для лучших команд и идей. Это позволит ускорить внедрение прорывных технологий и укрепить позиции России в мировой космической сфере», — подчеркнул он.

