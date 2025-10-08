В МИД России призвали США трезво и здраво оценить вопрос поставки Tomahawk Киеву

Россия призывает США трезво и здраво подойти к вопросу о поставках дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом 8 октября сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам Рябкова, передача ракет приведет к качественному изменению обстановки, но при этом не повлияет на специальную военную операцию (СВО).

«Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», — подчеркнул Рябков.

Газета The Telegraph 8 октября отмечала, что поставки Tomahawk могут занять несколько месяцев. Даже после их получения Киев может столкнуться с ограничениями со стороны США на их использование.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в тот же день выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk. По словам сенатора, Киев не обладает необходимыми платформами для запуска ракет, а для их управления и наведения, по его мнению, будут задействованы американские силы.

Президент США Дональд Трамп 7 октября сообщил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. По словам американского лидера, он хотел бы знать цели использования ракет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 сентября призвал не считать ракеты панацеей для украинской армии. По его мнению, вооружение не сможет изменить ход специальной военной операции для украинской стороны.

