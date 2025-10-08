Реклама
В Москве арестовали мужчину на 10 суток за неонацистскую татуировку на локте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Бутырский суд Москвы отправил под стражу на 10 суток студента Глеба Копылова, который демонстрировал в общественном месте татуировку с изображением нацистского символа. Об этом 8 октября сказано в постановлении суда, с которым ознакомились «Известия».

В июне Копылов в футболке с кельтским крестом показывал татуировку с изображением «черного солнца» на улице, оба этих символа признаны неонацистской атрибутикой, указано в тексте суда.

Прохожие вызвали полицию, в результате чего в отношении Копылова был составлен протокол об административном правонарушении.

«Копылова Глеба Викторовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, либо атрибутики, сходной с нацистской до степени смешения»)», — отмечается в постановлении.

Сам Копылов вину в суде не признал. По его словам, за две недели до инцидента друзья в качестве шутки, пока он спал, нанесли изображение кельтского креста на футболку. Позже мужчина не смог отстирать рисунок.

Татуировку он объяснил тем, что является язычником и использует ее в качестве оберега. Суд посчитал приведенные доводы попыткой избежать ответственности за содеянное.

Магистраль в ад: как Германия стала нацистской
90 лет назад были приняты Нюрнбергские расовые законы

Ранее, 11 августа, в Ярославле оштрафовали жительницу, сравнившую школьную форму нового образца с одеждой Гитлера. Уточняется, что 13 июля женщина оставила комментарий под публикацией с фотографиями школьной формы нового образца в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте». Ее привлекли к административной ответственности по статье за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

