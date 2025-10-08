Реклама
Россияне назвали достойный размер средней пенсии

SuperJob: средние пенсионные ожидания россиян составляют 49 800 рублей в месяц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
По результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, россияне в среднем считают достойным уровень дохода на пенсии 49 800 рублей в месяц. Наибольшие ожидания по поводу пенсии выражают жители Москвы, тогда как в регионах, таких как Астрахань и Ярославль, требования несколько ниже.

Как отмечает РБК, пенсионные ожидания варьируются в зависимости от возраста респондентов. Так, россияне старше 45 лет считают достойным доходом на пенсии сумму 50 800 рублей, тогда как более молодые респонденты (до 35 лет) ожидают получать 48 300 рублей в месяц. В возрасте от 35 до 45 лет граждане ориентируются на сумму 51 500 рублей.

Кроме того, женщины в отличие от мужчин в среднем ожидают получить немного меньшую пенсию — 49 400 рублей против 50 300 у мужчин. Респонденты с высшим образованием назвали достойной пенсию в размере 51 200 рублей, а со средним профессиональным — 50 100 рублей. При этом россияне с доходом выше 100 тыс. рублей в месяц ожидают пенсию на уровне 52 100 рублей, а те, чей доход не превышает 50 тыс. рублей, — 47 200 рублей.

Москва возглавила список с самыми высокими ожиданиями: жители столицы считают достойной пенсию 52 500 рублей. За ней следуют Санкт-Петербург (51 900 рублей), Хабаровск (50 100 рублей), Тюмень (49 500 рублей) и Владивосток (49 400 рублей).

Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября 2025 года. В нем приняли участие 1600 респондентов из 447 населенных пунктов, включая Москву, Санкт-Петербург и крупные города России.

Уточняется, что, по данным Росстата на 1 августа 2025 года, средняя пенсия составила 23 520 рублей. Жители Крайнего Севера и некоторые другие категории граждан получают дополнительные надбавки, а перерасчет пенсий проводится дважды в год — в январе и августе с учетом новых баллов за труд.

Рубль зрелости: пенсионный коэффициент может вырасти в 2027 году
Насколько повышение соотносится с прогнозируемым уровнем инфляции

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин 7 октября рассказал, что в ноябре 2025 года перерасчет пенсий коснется сразу трех категорий граждан — получателей страховых пенсий по старости, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. При этом фиксированная часть вырастет с 8 907,70 до 19 129,40 рубля, к которой добавляется надбавка за уход в размере 1314 рублей.

