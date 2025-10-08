Опубликованы кадры последствий налета БПЛА ВСУ в Кировском районе Донецка

В результате ночного налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировском районе Донецка пострадал мирный житель, а также повреждены многие здания района. Кадры последствий украинской атаки 8 октября публикуют «Известия».

«Предварительно, удар наносился БПЛА типа «Лютый», тяжелые ударные БПЛА по всему району разбросаны — его остатки, осколки, батарейки, движущие части, пенопласт, из которого, собственно, он и состоит», — рассказал корреспондент Евгений Быковский.

По его словам, в настоящее время известно как минимум об одной пострадавшей жительнице. Также повреждено не менее пяти жилых многоквартирных домов, где полностью выбито остекление и посечены фасады.

На представленных кадрах также видны обломки беспилотников по всему району города, разрушенные здания и поврежденное газоснабжение некоторых строений. Кроме того, представитель Следственного комитета РФ заявил, что следствие производит фиксацию последствий обстрела.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе обстрела со стороны ВСУ поселка Маслова погибли три человека, еще девять пострадали. Также местный социальный объект был частично разрушен, в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Из-за осколков повреждено пять автомобилей.

