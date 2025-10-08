Собянин сообщил о планировании строительства новых трасс
Строительство новой дороги, которая соединит улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи, планируется вскоре начать в Москве. Трасса пройдет вдоль путей Московских центральных диаметров, получив наименование Проектируемый проезд № 1135. Под Шереметьевской улицей предусмотрено возведение тоннеля для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Об этом сообщил в МАХ мэр столицы Сергей Собянин.
«Жителям Марьиной Рощи будет удобнее добираться до станций МЦД-2, МЦД-4, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро, появятся дополнительные внутрирайонные связи», — подчеркнул столичный градоначальник.
Проектом предусмотрено создание съездов на 1-й Стрелецкий проезд, улицу Октябрьскую и 2-ю улицу Марьиной Рощи, а также продление 4-го Стрелецкого проезда до новой магистрали. Дополнительно планируется реконструкция существующего съезда с Шереметьевской улицы на Проектируемый проезд № 1135.
Реализация проекта направлена на повышение транспортной доступности и снижение нагрузки на улично-дорожную сеть района Марьиной Рощи. Завершение всех строительных работ запланировано на 2028 год, в настоящее время ведется проектирование.
