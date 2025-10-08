Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

XIV Петербургский международный юридический форум состоится с 24 по 26 июня

0
EN
Фото: Фонд Росконгресс
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

7 октября 2025 года в Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось заседание организационного комитета по подготовке XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026). На встрече рассмотрели основные вопросы организации предстоящего мероприятия.

Председатель организационного комитета, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко подчеркнул, что Петербургский международный юридический форум на протяжении многих лет является авторитетной площадкой, объединяющей российское и международное юридическое сообщество для обсуждения широкого круга как сугубо правовых, так и политических и социально-экономических вопросов.

«Петербургский международный юридический форум с каждым годом становится всё более масштабным, список его участников увеличивается, а география стран расширяется. Это подтверждает растущий интерес к российской правовой системе», — отметил министр.

Так, в работе XIII ПМЮФ, прошедшего под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего», приняли участие более 5600 представителей юридического сообщества из 80 государств, включая Россию. На состоявшемся форуме также был успешно апробирован формат «страны-гостя», в статусе которого выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков добавил, что при подготовке к ПМЮФ-2026 особое внимание будет уделено укреплению международного сотрудничества, вовлечению представителей новых государств и организаций, а также развитию молодежной повестки.

«Сегодня право играет ключевую роль в формировании устойчивых международных отношений и защите базовых ценностей общества. На форуме мы будем обсуждать важнейшие вопросы — от цифровизации правовой системы до развития международного сотрудничества в области юстиции. Особое внимание будет уделено молодежной повестке — вовлечению молодых специалистов и студентов-юристов в международный профессиональный диалог, поддержке их инициатив и формированию у нового поколения правовой культуры и ответственности. Расширение горизонтов взаимодействия, вовлечение новых участников и поиск современных решений — вот что делает Петербургский международный юридический форум востребованным и значимым для профессионального сообщества во всем мире», — подчеркнул он.

По итогам заседания утверждено решение о проведении ПМЮФ-2026 24–26 июня в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026