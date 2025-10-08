Реклама
TNI объяснил возможную поставку Украине ракет Tomahawk успехами России на фронте

TNI: Запад хочет передать Украине Tomahawk из-за победы России в конфликте
Фото: Global Look Press/U.S. Navy/Global Look Press
Запад заговорил о передаче дальнобойных ракет Tomahawk Украине, поскольку Россия побеждает в конфликте. Таким мнением 8 октября поделился журнал The National Interest (TNI).

«Хотя это представляет собой словесную эскалацию, это также выдает реальность, которую Вашингтон, Лондон и Брюссель стараются игнорировать: Россия побеждает», — говорится в публикации.

По мнению авторов, лидеры стран Запада должны способствовать мирному урегулированию, а не пытаться сражаться «до последнего украинца».

7 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. По словам американского лидера, он хотел бы знать цели использования ракет.

Газета The Telegraph 8 октября отмечала, что поставки Tomahawk могут занять несколько месяцев. Даже после их получения Киев может столкнуться с ограничениями со стороны США на их использование.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 8 октября выразил опасения по поводу возможной передачи ракет Tomahawk. Сенатор отметил, что Киев не обладает необходимыми платформами для запуска ракет, а для их управления и наведения, по его мнению, будут задействованы американские силы.

